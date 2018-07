Bayern München - Manchester United (RTL Fußball-Freundschaftsspiel) - So. 05.08 - RTL: 20.00 Uhr

Endlich rote Sitze

Andreas Schöttl

Bevor der FC Bayern München am Freitag, 24. August, die neue Bundesligasaison eröffnet, werden die Testgegner härter. In der Vorbereitung kommt Manchester United in eine „neue“ Arena in München.