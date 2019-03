Die Geschichte von Jon Schnee (Kit Harrington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) geht ihrem Ende zu. Nun wurde der Trailer zur finalen achten Staffel von "Game of Thrones" veröffentlicht. (2019 Home Box Office, Inc)

Seit Wochen ranken sich die im Internet Theorien darüber, wie HBO seine Bombast-Serie „Game of Thrones“ zu Ende bringen wird. Nachdem nun der erste Trailer zu der finalen achte Staffel veröffentlicht wurde, dürfte die Vorfreude der Fans noch einmal ansteigen. Der düstere Einblick in die abschließenden sechs Folgen von „GoT“ verspricht einen letzten großen Kampf und zeigt Jon Schnee (Kit Harrington) und Daenerys (Emilia Clarke) sowie Aria (Maisie Williams) und Sansa Stark (Sophie Turner) in ihren Vorbereitungen auf das finale Gefecht. Die entscheidende Frage bleibt aber logischerweise offen: Wer wird am Ende den Eisernen Thron wohl besteigen? Oder wird die Untoten-Armee der Weißen Wanderer die Sieben Königlande auf ewig mit einer Decke aus Schnee und Eis versehen?

Hierzulande übernimmt wie gewohnt Sky die Erstausstrahlung des Fantasy-Krachers. Die erste der sechs finalen Folgen wird parallel zur US-Ausstrahlung noch in der Nacht auf den 15. April ab 3 Uhr über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q abrufbar sein. Am 15. April, 20.15 Uhr, zeigt Sky Atlantic die Episode dann linear. Den Countdown zum Beginn des großen „Game of Thrones“-Finales startet Sky jedoch schon am 8. April ab 21.30 Uhr. Auf dem eigens eingerichteten Pop-up-Sender Sky Atlantic Thrones HD zeigt Sky dann pro Tag jeweils eine Staffel der Serie nonstop, angereichert mit verschiedenen Specials.