Endlich wieder Mutter Beimer: Marie-Luise Marjan wird in der "Lindenstraße" nach der Sommerpause zunächst erst ab 19.30 Uhr zu sehen sein. (WDR / Steven Mahner)

Der Deutschen liebste Daily kehrt aus der Sommerpause zurück - und das mit einer kleinen Überraschung. Wenn die „Lindenstraße“ am Sonntag, 11. August, mit Folge 1.727 wieder Fahrt aufnimmt, geschieht das zu einer überaus ungewohnten Uhrzeit. Erst ab 19.30 Uhr läuft die Episode unter dem Titel „Der Hof“. Der Grund: der Deutschen liebster Sport. An jenem frühen Sonntagabend überträgt das Erste nämlich die erste Runde des DFB-Pokals.

In großen Lettern warnt daher der „Lindenstraße“-Facebook-Account: „Aber ACHTUNG: Die neue Folge startet dann erst um 19:30 Uhr im Ersten“. Der mit zahlreichen Smileys versehene Post fasst kurz zusammen, worum es im Auftakt der Herbstsaison geht: „Helga ist sofort ON FIRE! Der Wolf-Im-Schafspelz-Lohmaier will den Hinterhof von Haus Nr. 3 in seine Klauen bekommen. Mutter Beimer sagt ihm den Kampf an“. Könnte so spannend werden wie die Pokalspiele.

Anna (Irene Fischer) gerät nach der Sommerpause zwischen die Fronten: Als sie von ihrem Lover Wolf Lohmaier (Michael Müller-Reisinger) erfährt, dass ausgerechnet er hinter dem Kauf des Hofes der Lindenstraße Nr. 3 steckt, ist sie irritiert. (WDR / Steven Mahner)

Die nächste Folge wird am Sonntag, 18. August, dann zur gewohnten Sendezeit um 18.50 Uhr, ausgestrahlt.