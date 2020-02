Ab Herbst macht sich der Designer Guido Maria Kretschmer nicht mehr nur auf die Suche nach einer "Shopping Queen", sondern auch nach "Guidos Deko Queen". (Otto PR)

Seit 2012 stürzt sich der Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer in der VOX-Reality-Show „Shopping Queen“ in wahre Fashion-Abenteuer. Nun widmet sich der 54-Jährige nicht mehr nur noch der Mode, sondern auch der Dekoration: Ab Herbst zeigt VOX die neue Sendung „Guidos Deko Queen“. „Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen - mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf“, lässt sich der Designer zitieren.

Die Sendung soll ähnlich ablaufen wie „Shopping Queen“: In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Motto, dann haben zwei Bewerberinnen einen vorgegebenen Zeitrahmen, in dem sie auf Shoppingtour gehen und ein Zimmer dekorieren müssen. Im Anschluss wird ihre Kreativität und ihre Leistung von Kretschmer bewertet. „Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben“, so der Modeschöpfer.