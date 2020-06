Schluss mit Knarren: Elmer Fudd versucht Bugs Bunny jetzt mit einer Sense beizukommen. (Youtube / Warner Bros. TV)

70 Jahre hat der Kerl auf dem Buckel ... und jetzt so was. Elmer Fudd, dessen Lebensinhalt es seit Jahrzehnten war, Bugs Bunny zu jagen, werden bei diesem Vorhaben nun gewichtige Steine in den Weg gelegt. Denn: Elmer muss seine Knarre abgeben. In den neuen Folgen der „Looney Tunes“, die nun in den USA bei der Streaming-Plattform HBO Max an den Start gehen, trägt der Jäger keine Schrotflinte mehr. Das bestätigte jetzt Peter Browngardt, Executive Producer und Showrunner der neuen Cartoons. Damit nicht genug: Auch Yosemite Sam muss seine Jagdmethoden überdenken. Die zwei Handfeuerwaffen des rothaarigen Cowboys sind in den neuen Folgen verschwunden, was mit Blick auf das jugendliche Zielpublikum ebenfalls als Statement gegen Waffengewalt in den USA verstanden werden darf. Friedlich indes werden auch die neuen Clips nicht sein. Browngardt betonte, dass die cartoonhafte Gewalt, Dynamit inklusive, weiterhin stattfinden werde. Elmer Fudd rückt dem lästigen Hasen erst einmal mit Saugglocke oder einer Sense zu Leibe.

HBO Max startete Ende Mai als weitere Streaming-Plattform. Die Neuauflage der „Looney Tunes“ mit Bugy Bunny, Daffy Duck und weiteren Zeichentrickhelden erwies sich dabei als veritabler Hit