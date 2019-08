Gehört zu den größten deutschen Spiele-Produktionen, die dieses Jahr erscheinen: "The Surge 2" von Deck13. Leider mangelt es für Entwicklungen dieses Kalibers hierzulande meist am nötigen Kapital. (Deck13 / Focus Home Interactive)

Kurios, aber wahr: Obwohl das Games-Geschäft in Deutschland nach reinen Umsatzzahlen ordentlich wächst (zuletzt um neun Prozent auf 4,37 Milliarden Euro), sinkt die Anzahl der durch die Branche beschäftigten Arbeitnehmern seit Jahren stetig. Arbeiteten 2016 laut dem Branchen-Verband Game noch über 31.000 Personen in der deutschen Branche, waren es im Mai dieses Jahres noch nur knapp über 27.000.

Diese Zahlen setzen sich zusammen aus dem sogenannten „Kern-Markt“ - also der Entwicklung sowie Vermarktung von Spielen made in Germany - sowie dem „erweiterten Arbeitsmarkt“. Letzterer umfasst zum Beispiel auch Spiele-Händler oder Medien-Schaffen, die über Games berichten.

Den Kernmarkt hat es dabei besonders stark getroffen: 2016 waren hierzulande noch knapp 13.000 Games-Profis am Werk, im Mai dieses Jahres war er auf knapp über 11.000 Stellen zusammengeschrumpft. Allein seit Mai 2018 verzeichnete dieses Markt-Segment einen Rückgang von 5,9 Prozent an Beschäftigten. Und das trotz spürbarem Unternehmenszuwachs: Mitte 2018 gab es in Deutschland noch 524 Games-Unternehmen, im Mai 2019 waren es bereits 614. Dem Game-Verband zufolge handelt es sich dabei aber vor allem im Independent-Markt verortete Spiele-Studios - also Firmen mit nur fünf oder weniger Beschäftigten.

Zu wenig Förderung und zu großer Druck

Verantwortlich für den Rückgang sind laut Game-Geschäftsführer Felix Falk unter anderem „der große wirtschaftliche Druck, der auf Games-Unternehmen in Deutschland“ lastet sowie die „fehlende Planungssicherheit“ durch mangelnde staatliche Unterstützung: Für 2019 hatte man der Spiele-Branche einen Fördertopf von 50 Millionen Euro zugesichert. Das ist zwar nach wie vor nur ein Bruchteil dessen, was unsere einheimische Filmbranche an staatlichen Fördermitteln verschlingt, aber immerhin ein Schritt nach vorne. Für 2020 scheint es allerdings gar keine Games-Förderung mehr zu geben - mutmaßlich aufgrund des geschrumpften Budgets des Verkehrsministeriums, dem digitale Start-Ups wie Spiele-Firmen hierzulande noch immer angegliedert sind.

Ebenfalls schuld könnte aber auch der Rückgang des ehemaligen Free-to-play- und Mobile-Gaming-Booms in Deutschland sein.