Mehr als 200 Millionen Spieler springen inzwischen über den Multiplayer-Welten von Epics Free-to-Play-Ballerei "Fortnite: Battle Royale" ab. (Epic Games / People Can Fly)

Schon seit mehr als einem Jahr hält der „Battle Royale“-Hit von Epic und People Can Fly die Gaming-Welt in Geiselhaft - trotzdem befindet sich das Phänomen „Fortnite“ noch immer auf einem steilen Wachstumskurs: Entwickler und Hersteller zufolge haben sich inzwischen über 200 Millionen Nutzer bei dem Online-Shooter angemeldet - etwa 60 Prozent mehr als die im vergangenen Juni gemeldeten 125 Millionen. Der Rekord an gleichzeitig im Game aktiven Spielern liegt derzeit bei etwa 8,3 Millionen.

Sechste Season startet bald

Erst am 28. November hat das Studio das Update mit der Versionsnummer 6.31 bereitgestellt. Das ging unter anderem mit der zeitlich beschränkten Möglichkeit einher, Skins an Freunde zu verschenken. Die aktuell laufende sechste Saison des Spiels endet am 5. Dezember, kurz darauf folgt eine thematisch vermutlich an die bevorstehende Weihnachtszeit angelehnte siebe Saison.