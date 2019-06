Tragische Krankheitsbeichte bei den "Schwiegertochter gesucht"-Lieblingen Ingo (links) und Lutz. Nach Ingo schockierte nun auch Lutz mit einem Geständnis. Er leidet an der chronischen Krankheit COPD und ist auf eine Sauerstoffflasche angewiesen. (RTL)

Schlimme Nachricht von dem einstigen „Schwiegertochter gesucht“-Kandidaten Ingo. Nachdem der 28-Jährige schon vor zwei Wochen gegenüber RTL berichtete, er leide an einer schweren Lungenkrankheit, gab nun auch sein Vater Ingo eine alarmierende Krankheitsbeichte ab. Die chronische Krankheit COPD zwinge ihn dazu, eine Sauerstoffmaske zu tragen, und er sei schon „nach wenigen Schritten aus der Puste“, so der 57-Jährige gegenüber „RTL.de“. Trotz massiver Einschränkungen und Panikattacken macht er sich momentan aber vor allem Sorgen um seinen Sohn Ingo: „Er darf einfach nicht vor mir sterben. Der Gedanke daran macht mich so unfassbar traurig.“

Bei Ingo wurde vor drei Jahren die Krankheit Sarkoidose diagnostiziert. Kleine Knötchen, die sich deswegen in seiner Lunge bilden, sorgen dafür, dass er schlechter Luft bekommt. „Ich merke das zum Beispiel beim Spazierengehen, Radfahren oder bei sportlichen Aktivitäten“, beschrieb Ingo die Auswirkungen der Krankheit. Derzeit wird der 28-Jährige mit starken Cortisontabletten und einem Atemspray behandelt und muss einmal im Monat zur Kontrolle zum Arzt. Obwohl er gut umsorgt wird, ist die Zukunftsprognose für Ingo unsicher - denn Sarkoidose ist nicht heilbar. „Man kann sie nur versuchen, so weit wie möglich, hinauszuzögern“, erklärt der 28-Jährige. Schon bald könnte er deshalb wie sein Vater auf ein Atmungsgerät und einen Sauerstofftank angewiesen sein.

Sorgen macht sich Lutz dennoch um seinen Sohn Ingo (Bild): "Er darf einfach nicht vor mir sterben. Der Gedanke daran macht mich so unfassbar traurig."

2013 verschlug es den damals 23-jährigen Ingo zu Vera Int-Veens Kuppelsendung „Schwiegertochter gesucht“, um die große Liebe zu finden. Eine dauerhafte Beziehung ergab sich daraus allerdings nicht. Stattdessen verliebte er sich außerhalb der Sendung in Annika, mit der nun auch zusammenlebt und die ihm durch die schwierige Zeit hilft.