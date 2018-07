Dee Snider - For The Love Of Metal

Wenn man die ultimative Hymne für aufmüpfige Rockmusik in den 80-ern benennen müsste, so könnte das eigentlich nur einer von zwei möglichen Songs sein, und beide stammen von Twisted Sister: „We're Not Gonna Take It“ und „I Wanna Rock“ (beide 1984) ließen die Kids ausflippen und Eltern toben; bis heute geht von diesen Kult-Titeln eine enorme Strahlkraft aus. Und wie ist es mit Dee Snider, der damals als zerschlissene Drag-Queen ganz vorne stand, um die Meute anzuheizen? Das einstige Gesicht von Twisted Sister ist nach der erneuten Auflösung vor zwei Jahren wieder allein unterwegs. Mit 63 Jahren veröffentlicht Snider seine vierte Soloscheibe, die „For The Love Of Metal“ heißt, mit dem Hair-Metal von einst aber nicht mehr viel zu tun hat.

XXL-Locken, ein zerfetztes pinkes Dress und dazu knalliges Make-up: Dee Snider war eine der schillerndsten Erscheinungen in der ohnehin sehr bunten Rock-Szene der 80-er und natürlich ein Star in der MTV-Ära. Vor allem aber galten er und seine Bandkollegen als gefährlich, insbesondere für die Jugend. Es kam sogar so weit, dass Snider 1985 im Rahmen der konservativen PMRC-Bewegung (Parents Music Resource Center) zu einer Anhörung vor dem US-Senat antanzen musste. Legendär das alles, aber auch lange her.

Achtung, da kommt ein Hurrikan: Dee Snider überrollt mir "For The Love Of Metal" jeden, der sich ihm in den Weg stellt. (Stephanie Cabral)

Die schrillen Kleider von damals hat David Daniel Snider längst eingemottet, Make-up braucht er auch nicht mehr. Mit Pferdeschwanz und schwarzer Leder-Kluft ist er inzwischen im klassischen Rocker-Stil unterwegs, und nach einem Broadway-Ausflug vor wenigen Jahren fröhnt er nun seiner Liebe zum Metal. Ohne Haarspray, ohne Glam, ohne das große Theater. Aber mit viel Wut im Bauch, mit Leidenschaft und ansteckendem Furor.

Damals, die Musik von Twisted Sister: Dabei ging es eigentlich immer um Konfrontation, um die Rebellion der Außenseiter (gut) gegen die gleichförmige Mehrheit (intolerant, langweilig, böse!). Diesen Kampf trägt Dee Snider heute noch aus - natürlich nicht mehr für die Kids, sondern eher für die, die „dabeigeblieben“ sind, und bestimmt auch aus Prinzip. Und wenn irgendwer nach 40 Jahren im Geschäft noch immer wüten kann wie ein Teenager, dann Dee Snider.

Musikalisch ist „For The Love Of Metal“ eigentlich recht unspektakulär: Metal eben, wie es der Titel verspricht, konventionell gestrickt, alles so oder so ähnlich schon gehört. Und doch zündet dieses Album. Snider reißt die Songs brutal an sich, stürmt und brüllt. Der Zorn ist greifbar und echt, der Gegner bald windelweich. Und wie dieser Kerl sich immer wieder aufpumpt! „I am the hurricane!!“, dröhnt er immer wieder im gleichnamigen brachialen Song, und greift das Bild später in „Become The Storm“ nochmals auf: „The rain is nothing to fear when you become the storm!“ Und dieser Sturm, damit meint er nicht nur sich selbst, sondern eben auch mich, dich und jeden anderen, der mal kämpfen muss. Also, auch bei seinen 63 Jahren: mitlaufen oder abhauen, wenn Dee Snider anrückt.