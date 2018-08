Premiere! Harald Wohlfahrt wird demnächst zum ersten Mal überhaupt in einer deutschen Unterhaltungssendung zu sehen sein. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Was haben Spitzenköche wie Christian Rach, Johann Lafer oder Alfons Schuhbeck ihrem Kollegen Harald Wohlfahrt voraus? Richtig, sie geistern schon seit Jahren durch die kulinarischen Gebiete der TV-Landschaft. Doch nun wagt auch Wohlfahrt den Sprung ins Fernsehen. In der kommenden Ausgabe von „Das perfekte Profi Dinner“ wird der 62-jährige Star der internationalen Kochszene am Sonntag, 18. August, 20.15 Uhr, seinen TV-Einstand bei VOX feiern - bislang war er noch in keiner deutschen Unterhaltungssendung zu Gast.

Im freundschaftlichen Duell wird er sich mit drei weiteren Küchengenies messen. TV-Koch Frank Buchholz, Catering-Star Christoph Brand und Bio-Vorreiter Simon Tress sind die weiteren Kulinarik-Experten im Bunde. An vier Abenden bekocht jeweils ein Profi seine drei Kollegen und hofft auf positives Feedback. Ehrfürchtig äußern sich die Teilnehmer über Altmeister Wohlfahrt: „Harald ist ja eigentlich Gott!“, so Buchholz. Auch für Tress sei es „eine große Ehre“.

Der Künstler bei der Arbeit: Harald Wohlfahrt kocht zum ersten Mal im Fernsehen. (MG RTL D / Joachim E. Roettgers)

Wohlfahrt selbst sieht die Sache eher locker. Recherchiert hat er das Format im Vorfeld zumindest nicht: „Ich lass mich jetzt einfach überraschen!“, so der „Michelangelo der Gourmetküche“, der seit 25 Jahren seine drei Michelin-Sterne verteidigt. Von der „New York Times“ wurde er kürzlich als einer der zehn besten Köche weltweit geadelt, 19,5 von 20 möglichen „Gault & Millau“-Punkten verbucht er für sich. Zum Vergleich: Kollege Buchholz kommt „nur“ auf 17.