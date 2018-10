Andrea Bocelli - Si (Universal Music)

Der italienische Tenor Andrea Bocelli ist in der Klassik-Szene seit Jahrzehnten ein geschätzter Künstler. Er gehört außerdem zu den wenigen Vertretern seines Fachs, die auch über die Genregrenzen hinaus bekannt sind. Dass klassische Musik auch beim Mainstream-Publikum Erfolg haben kann, bewies der mittlerweile 60-Jährige mit dem Welthit „Time To Say Goodbye“, den er 1996 gemeinsam mit Sarah Brightmann sang und der bis heute im kollektiven Hörgedächtnis eingebrannt ist. Seitdem hat Bocelli zahlreiche Alben aufgenommen, viele davon im klassischen Segment, andere mit radiotauglichen Coversongs, denen er immer seine ganz eigene Note verlieh. Seine Erfahrungen aus beiden Welten kommen auch auf dem seinem neuen Album „Si“ zum Tragen. Bocelli steuert erstmals seit 14 Jahren auch wieder eigene Songs bei.

Endlich mal wieder etwas Eigenes zu machen, statt immer nur die Songs von anderen zu interpretieren - das war Bocellis Anliegen. Die in der Musik verarbeiteten Themen wie Liebe, Hoffnung und Spiritualität erzeugen eine wohlige Nähe. Aber auch die Familie spielt eine wichtige Rolle. Das wird spätestens dann klar, wenn man sich „Fall On Me“ anhört. Zum ersten Mal singt Andrea Bocelli gemeinsam mit seinem Sohn Matteo einen Titel, der die innige Vater-Sohn-Beziehung deutlich widerspiegelt und zudem den Abspann des neuen Disney-Films „Der Nussknacker und die vier Reiche“ (ab 1. November im Kino) untermalt.

Andrea Bocelli veröffentlicht mit 60 Jahren sein neues Album "Si". (Mark Seliger)

Doch nicht nur dieser sehr rührende Titel zeigt, wie wohl sich Bocelli im Bereich Crossover und vor allem mit Duetten fühlt. Das wird vor allem bei „Amo Soltanto Te“ deutlich, seinem zweiten Projekt mit Ed Sheeran, oder bei „If Only“, den er gemeinsam mit Pop-Shootingstar Dua Lipa eingesungen hat. Bocelli vermag aber auch alleine zu glänzen, etwa in dem herrlich nostalgischen Stück „Un'Anima“ oder dem opulenten, von Optmismus geprägten Song „Vivo“.

„Si“ ist zweifellos auch ein Album der großen Namen: Neben Sheeran und Dua Lipa stand Produzent Bob Ezrin dem Starsänger im Studio zur Seite, ebenso wie Josh Groban, das italienische Jazz-Talent Raphael Gualazzi und die russische Sopranistin Aida Garifullina. Und egal, aus welchem Genre seine Partner kommen: Bocelli macht gesanglich immer eine hervorragende Figur. Wer gegen das bisschen Kitsch nichts hat, das hier und da gerne mal durchklingt, wird an „Si“ viel Freude haben.