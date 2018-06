Hat bei der Kritik nur mittelmäßig abgeschnitten, trifft aber auf reges Kunden-Interesse: "State of Decay 2" für Xbox One und PC wurde in nur zwei Tage von einer Million Spieler besucht. (Microsoft / Undead Labs)

Ein schönes Beispiel dafür, wie weit Kritiker-Meinungen und Gamer-Interesse auseinandergehen können, liefert gerade „State of Decay 2“: In dem Xbox- sowie PC-exklusiven Survival-Spiel von Undead Labs und Microsoft kämpfen sich Spieler durch eine apokalyptische, offene Welt. Dabei müssen sie den durch die Landschaft marodierenden Zombie-Horden Lebensmittel und andere Ressourcen abringen, um sich anschließend in einer selbstgebauten Basis zu verschanzen.

Die Fortsetzung zum Survival-Geheimtipp von 2013 hat von Journalisten-Seite viele Rüffel für technische Unzulänglichkeiten einstecken müssen, doch bei den Spielern scheint der Titel trotzdem gut anzukommen: Bereits während der ersten beiden Tage nach Veröffentlichung am 2. Mai hat der digitale Überlebenskampf mehr als eine Million aktive Spieler begeistert. Über die Verkäufe sagt das aber nur wenig aus, denn „State of Decay 2“ ist Bestandteil des Xbox-Game-Passes, bei dem Abonnenten die im Angebot enthaltenen Spiele kostenlos installieren dürfen.