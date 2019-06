"Brennstoffzelle im Auto: Besser als Lithiumakkus?" - Unter dieser Überschrift hat der Physiker und Naturphilosoph Harald Lesch einen gut 13-minütigen Clip aufgenommen, der es in sich hat. (ZDF)

55 Minuten brauchte der YouTuber Rezo, um in einem millionenfach geklickten Video „Die Zerstörung der CDU“ voranzutreiben. Nur gut 13 Minuten braucht nun der Astrophysiker und ZDF-Moderator Professor Harald Lesch, um gleichfalls in einem Web-Clip das batteriebetriebene E-Auto zu entzaubern - und nebenbei die Brennstoffzelle aus dem Dornröschenschlaf zu reden. Mit nicht minder bestechender Argumentation ...

„Brennstoffzelle im Auto: Besser als Lithiumakkus?“ ist der Clip recht nüchtern überschrieben, den das ZDF unter anderem über die Web-Präsenz der Wissenschaftsreihe „Terra X“ bereitstellt. Harald Lesch will erörtern: „Was bedeutet es, wenn wir alle Lithium-betriebene Automobile fahren würden oder eben Brennstoffzellen-betriebene Automobile?“ Worauf es hinausläuft, lässt sich früh erahnen. „Inzwischen dominieren Elon Musk und seine Tesla-Ideologie die Elektromobilität“, moniert der 58-Jährige, der hauptberuflich als Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt. Dabei seien die ökologischen Folgekosten bei der Herstellung der notwendigen Akkus enorm.

"Der Staat muss dafür sorgen, dass die Brennstoffzelle noch eine Chance hat", fordert Harald Lesch. (ZDF)

Erst kürzlich hatte eine ARD-Doku der E-Mobilität eine lausige Öko-Bilanz nachzuweisen versucht. Der Bau einer E-Auto-Batterie erzeuge 17 Tonnen CO2, hieß es im Beitrag aus der Reihe „Die Story im Ersten“. Auch werde der notwendige Rohstoff Lithium unter erheblichen ökologischen Beeinträchtigungen gewonnen. Im Sinne des angestrebten Klimaschutzes sei dies nur bedingt. In dieselbe Kerbe schlägt auch Harald Lesch.

„Wir haben ein globales Problem mit den Stromnetz“

„Für eine Tonne Lithiumsalz muss ich zwei Millionen Liter Wasser hervorbringen“, rechnet der Naturwissenschaftler vor. „In einer chilenischen Anlage, die 44 Quadratkilometer groß ist, müssen jeden Tag 21 Millionen Liter Grundwasser aus dem Boden hochgepumpt werden, um das Lithiumsalz an die Oberfläche zu bringen.“ Das Wasser aber verdunste in der Wüste. „Mit anderen Worten: Mit dem Lithiumabbau sind ganz erhebliche Umweltschäden verbunden.“ Das sei beim Abbau anderer Rohstoffe zwar nicht anders, so Lesch. Doch in dem Fall sei es paradox: „Wir haben einen ökologischen Gedanken, der uns dazu bringt, Lithium zu verwenden, und müssen nun feststellen, dass wir bei dem Abbau dieses Lithiumrohstoffes ganz erhebliche ökologische Schäden anrichten.“

Und noch ein weiteres Problem spricht der ZDF-Wissensvermittler an: „Wir haben ein globales Problem mit den Stromnetz, woher die Leistung kommen soll, wenn sehr viele Menschen zu gleicher Zeit ihre Batterien aufladen.“ Und darüber hinaus gebe es ein lokales Problem der Bereitstellung. „Es kostet Energie, Energie vorzuhalten.“ Wenn in einer elektromobilen Zukunft eine Million Menschen gleichzeitig den Gedanken hätten, ihr E-Auto aufzuladen, müsste dafür 350 Giga Watt Leistung bereitgestellt werden, so seine Kalkulation. Aktuell liefere das gesamte deutsche Stromnetz durchschnittlich aber nur 68,5 Giga Watt Leistung. Das müsse man sich vor Augen führen.

„Der Staat muss dafür sorgen, dass die Brennstoffzelle noch eine Chance hat“

Leschs Lösungsansatz: bei der Energiewende hin zur Elektromobilität nicht die aus der Mode gekommene Technologie der Brennstoffzelle zu vernachlässigen, die seit 2017 aufgegeben worden sei. Wasserstofftechnologie, so Lesch, sei „eine anschlussfähige Technologie. Der Wasserstoff, den man für die Brennstoffzelle braucht, kann zu 100 Prozent aus ökologischem Strom hergestellt werden. Ich kann ihn sogar aus einer Infrastruktur herausholen, die wir in der Energiewende auf jeden Fall brauchen, nämlich der Power-to-Gas-Speicherung.“

Als Konsument würde man nach der Kosten-Nutzen-Abwägung immer zum günstigeren Batterie-betriebenen E-Auto greifen. Danach dürfe es aber nicht gehen. Der Staat, fordert Lesch, müsse „dafür sorgen, dass die Brennstoffzelle in Deutschland noch eine Chance hat“. Der Physiker und Naturphilosoph plädiert dafür, beide Technologien nebeneinander zu entwickeln und nach einer „längeren Ausprobierzeit“ für die bessere zu entscheiden.