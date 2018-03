In einem Supermarkt in Trèbes, Département Audes, bei Carcassonne nahm der Täter Geiseln. (Reuters)

Nach dem islamistischen Terrorangriff mit vier Toten und 15 Verletzten in Südfrankreich haben Ermittler in dem Supermarkt, wo die Geiselnahme stattfand, drei selbst gemachte Sprengsätze entdeckt. Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter aus Justizkreisen erfuhr, wurden am Tatort in dem Örtchen Trèbes auch eine Pistole vom Kaliber 7,65 und ein Jagdmesser entdeckt.

Der beim Zugriff erschossene Täter, der 25-jährige Radouane Lakdim, hatte am Freitagabend in dem Supermarkt Geiseln genommen.

Vor der Geiselnahme hatte der Täter nach Angaben von Innenminister Gérard Collomb ein Auto in seine Gewalt gebracht. Einer der Insassen sei getötet, der andere schwer verletzt worden. Dann sei er Bereitschaftspolizisten begegnet, die gerade vom Joggen zurück gekommen seien - und eröffnete das Feuer. Ein Beamter wurde an der Schulter verletzt.

Danach sei der Angreifer nach Trèbes gefahren, habe den Supermarkt gegen 11 Uhr betreten, sofort geschossen und zwei weitere Menschen getötet. Er nahm zudem Geiseln. Die Polizei riegelte das Gelände ab, Spezialkräfte rückten an. Ein Polizist ließ sich freiwillig gegen eine Geisel austauschen - und kam infolge schwerer Verletzungen durch Schüsse und Messerstiche ums Leben.

Collomb sagte, der Mann habe allein gehandelt. In der Nacht zum Samstag wurde jedoch ein Freund des Täters in Polizeigewahrsam genommen. Es handele sich um einen Minderjährigen, der im Jahr 2000 geboren worden sei, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Bereits am Freitag hatten die Ermittler eine Frau aus dem Umfeld des Angreifers Radouane L. in Gewahrsam genommen. Nach Angaben des Anti-Terror-Staatsanwalts François Molins vom Freitagabend wollen die Ermittler unter anderem aufklären, ob der Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte.

Bei Redouane Lakdim handelt es sich um einen Mann, der wegen Drogenbesitzes und -handels polizeibekannt war. "Wir haben ihn beobachtet. Wir dachten, dass es keine Radikalisierung gibt. Er ist plötzlich zur Tat geschritten, obwohl er schon überwacht wurde." Der Sender Franceinfo berichtete, dass der Mann in einer Datenbank mit Hinweisen zur Vorbeugung von Radikalisierung verzeichnet gewesen sei. Dies wurde zunächst nicht offiziell bestätigt. (dpa)