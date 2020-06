Nach dem rätselhaften Tod zweier Jugendlicher in Schwaben dauern die Ermittlungen am Sonntag an. Eine Polizeisprecherin konnte zunächst keine weiteren Angaben zur Todesursache machen. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen in ihrem Haus in Nordendorf bei Augsburg ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden. Sie alarmierten den Rettungsdienst, der den Jugendlichen nicht mehr helfen konnte. Nach Polizeiangaben gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid. (dpa)