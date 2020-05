Eggsy (Taron Egerton) bekommt es mit einer besonders perfiden Dame zu tun. (ProSieben / 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Ehrfürchtig und respektlos zugleich näherte sich Regisseur Matthew Vaughn in seiner Comic-Adaption „Kingsman: The Secret Service“ 2014 dem Genre des Agentenfilms. Fortlaufend bediente die temporeiche Spionagekomödie bekannte Codes und Konventionen, um diese allerdings in vielen Fällen zu brechen und zu kommentieren. Dieses Jahr soll das Prequel mit Gemma Arterton in den US-Kinos anlaufen. Die Zeit bis dahin verkürzt die Fortsetzung „Kingsman: The Golden Circle“ (2017), die ProSieben in einer Wiederholung zeigt. Der Film erreicht nicht ganz die anarchische Qualität des Vorgängers. Dennoch darf man sich auf einen herrlich beknackten Weltrettungsplot samt comichaft überzeichneten Actionszenen freuen.

Zu tun bekommt es der draufgängerische Eggsy alias Galahad (Taron Egerton), inzwischen vollwertiges Mitglied der Londoner Spionageorganisation Kingsman, mit der im kambodschanischen Dschungel residierenden Drogenbaronin Poppy (Julianne Moore). Die verfolgt den perfiden Plan, alle Kingsman-Hauptquartiere dem Erdboden gleichzumachen. Eggsy und sein Kollege Merlin (Mark Strong) verschlägt es als einzige Überlebende in die Vereinigten Staaten, wo sie den Mitarbeitern des US-Geheimdienstes Statesman begegnen, die ihnen beim Kampf gegen Poppy beherzt unter die Arme greifen.

Gar nicht mal so tot, wie er in Teil eins aussah: Harry Hart (Colin Firth). (ProSieben / 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation)

Lustige Gadgets ersetzen die Logik

Wie schon im ersten Teil sind Logik und Relevanz nebensächlich. Sonderlich raffiniert oder bissig sind die durchaus vorhandenen politischen Bezüge nicht. Auch die emotionalen Zwischentöne erweisen sich einmal mehr als Füllmaterial. Punkten kann die augenzwinkernde, an lustigen Gadgets reiche Agentensause hingegen mit einer exzentrisch-charismatischen Gegenspielerin sowie prominent besetzten Nebenrollen und einem noch prominenteren Gastauftritt. Die Stunts und Kampfchoreografien fallen mitreißend aus, selbst wenn der Film am Wahnwitz des ersten Teils vorbeischrammt.