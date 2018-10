In St. Peter-Ording

Erneut toter Wal an der Nordseeküste angeschwemmt

In St. Peter-Ording an der Nordseeküste ist erneut ein toter Wal angeschwemmt worden. Ein Seehundjäger entdeckte den Kadaver am Mittwoch am Strand.