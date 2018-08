Kaum hat die Feuerwehr den Waldbrand vor den Toren Berlins unter Kontrolle, brennt es erneut. (Christian Pörschmann/dpa-Zentralbild/dpa)

Gerade erst hatte sich die Lage bei dem riesigen Waldbrand südwestlich von Berlin entspannt, da flammt ein weiteres Feuer in Brandenburg erneut auf. Die Behörden gaben aber zunächst Entwarnung. Die von einem speziellen Überwachungssystem gemeldeten Rauchwolken nördlich von Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) stammten von einem kontrollierten Brand in Jüterbog, wie der Landkreis am Sonntagabend mitteilte. "Am Keilberg wird ein kontaminiertes Gebiet seit längerer Zeit kontrolliert abgebrannt", sagte Landkreis-Sprecherin Andrea Metzler. Die Rauchwolke sei bis zu den Waldgemeinden Borkheide und Borkwalde rübergezogen. Daher hätten die Systeme Alarm geschlagen.

Bei dem riesigen Waldbrand bei Treuenbrietzen kämpften über 3000 Einsatzkräfte seit Donnerstag gegen die Flammen. Am Sonntag waren die Feuerwehren vor allem noch mit dem Löschen der Glutnester im Waldboden beschäftigt. (dpa)

++ Diese Meldung wurde um 19.10 Uhr aktualisiert. ++