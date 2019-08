Bettys Diagnose - Fr. 27.09. - ZDF: 19.25 Uhr „Bettys Diagnose“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erneutes Auf und Ab im Krankenhaus

Sarah Kohlberger

Die Vorabendserie „Bettys Diagnose“ rund um die Krankenschwester Betty in der Aachener Karlsklinik startet mit 26 neuen Folgen in die sechste Staffel - und zeigt wieder die Höhen und Tiefen in einem höchst stressigen Job.