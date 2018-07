Rex Orange County - Apricot Princess

Die Gitarrenmusik ist tot, wird gesagt, denn so etwas sagt sich ja immer leicht. Doch die Aussage stimmt so nicht. Sie müsste eher lauten: Die Gitarrenmusik von weißen Macho-Männern ist nicht mehr zeitgemäß, die von Rex Orange County und seinen Gesinnungsgenossen aber schon. Rex Orange County stammt aus London und hat in den letzten zwei Jahren schon aus dem Kinderzimmer heraus Bedroom-Pop produziert, oder eben Bedroom-Indie oder LoFi-Pop - in jedem Fall aber gute Musik. 2015 erschien sein Debüt irgendwo im Internet. Gitarren spielen da eine Rolle und natürlich auch die vertrackten Gefühlswelten eines Teenagers. Jetzt ist Rex Orange County plötzlich 19 und wird von Stars wie Tyler the Creator hofiert. Er gehört einer hochproduktiven jungen Szene neuer Musiker an, die ohne große Mittel große Musik machen und sie online veröffentlichen. Jetzt bringt Rex Orange County erstmals ein „richtiges Album“über ein richtiges Label raus. „Apricot Princess“: Ist das jetzt der Verrat am DIY-Gedanken?

Was für eine Frage. Natürlich ist „Apricot Princess“ weder der Verrat am DIY-Gedanken noch am neuen progressiven Gitarren-Sound. Rex Orange Countys Songs klangen immer ein bisschen betreten, etwas neben der Spur, etwas verdattert. So klingen sie jetzt noch. Aber sie sind eben kein bloßer LoFi-Rock, bestehend aus einem Gitarren-Loop und einer schlecht abgemischten Vocal-Spur. Rex Orange County integriert zum Beispiel auf dem Titelstück allerhand Keys, Percussions und Backing-Vocals in seine Bedroom-Romantik, die irgendwann einfach nicht mehr wie Gitarrenmusik klingen will.

Unscheinbarer Typ, großartiger Sound: Der 19-jährige Rex Orange County haucht der Gitarrenmusik neues Leben ein. (Sophie Mayanne)

Er singt zwar „I don't know what I love“, das stimmt aber nur bedingt. Mag sein, dass es nicht so einfach ist, mit der Liebe und dem Leben und überhaupt. Was seinen Sound angeht, weiß Rex Orange County aber durchaus, was er liebt. Jazz-Elemente zum Beispiel oder die nötige Portion Soul, die gerade angesagt ist, immerhin ist Rex Orange County bekennender Frank-Ocean-Jünger. Irgendwann beginnt er schließlich zu pfeifen („Untitled“), und das ist schön, das Pfeifen, weil es nach einem 19-Jährigen Mann klingt, der gedankenverloren Luft aus seinem Mund herauspresst und damit Töne erzeugt. Solche Momente sind intim.

Das Gute an seiner Musik und an der neuen Indie-Szene, die in britischen Kellern und kalifornischen Garagen wirkt, ist generell: Sie ist überhaupt nicht hart. Das Weiche, das vermeintlich Weibliche, das Androgyne und das Emphatische überwiegen, hypermaskulines Gebaren wird einfach ausgesperrt. Das entkrampft die Gitarrenmusik, denn der sie umkreisende Mindstate hängt immer noch viel zu oft in den 70-ern fest. Aber diese schmächtigen Typen in ihren Second-Hand-Shop-Outfits, allen voran Rex Orange County, leben in der Gegenwart. Deswegen macht es solchen Spaß, ihnen zuzuhören.