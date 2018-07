Heidi Bergman (Julia Roberts) kümmert sich um Ex-Soldaten, die im Leben neu starten wollen. (Amazon / Tod Campbell)

Amazon baut sein Serienangebot weiter aus und hat für sein neuestes Projekt einen echten Hollywood-Star gewinnen können: Julia Roberts spielt die Hauptrolle in „Homecoming“, der neuen Serie von „Mr. Robot“-Macher Sam Esmail. Erste Bilder zeigen die 50-jährige Schauspielerin nun in ihrer Rolle als Heidi Bergman, die in einer Einrichtung arbeitet, die Soldaten hilft, wieder zurück ins zivile Leben zu finden. In diesem sogenannten „Homecoming Transitional Support Center“ gerät Heidi in Konflikt mit ihrem Vorgesetzten (Bobby Cannavale), der offenbar fragwürdige Motive verfolgt.

Vier Jahre später hat Heidi ein neues Leben begonnen, lebt bei ihrer Mutter (Sissy Spacek) in einer Kleinstadt und arbeitet als Kellnerin. Doch als ein Prüfer des US-Verteidigungsministeriums plötzlich bei ihr auftaucht, merkt Heidi, dass sie ihre Vergangenheit nicht loslässt.

Nach vier Jahren wechselt Heidi (Julia Roberts) den Job - ihre Vergangenheit hat sie aber noch immer fest im Griff. (Amazon / Jessica Brooks)

„Homecoming“ soll ab Herbst bei Amazon Prime Video zum Abruf bereitstehen. Die Thrillerserie basiert auf einem gleichnamigen Podcast und soll mindestens zwei Staffel umfassen.