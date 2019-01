Kandidatin Jennifer Lange versucht aktuell, den Bachelor von sich zu überzeugen. (Instagram/agentlange)

Unter der Sonne Mexikos sucht der diesjährige Bachelor Andrej Mangold seine Traumfrau. Nach mehreren Rückschlägen (gleich drei Frauen verließen bisher freiwillig die RTL-Sendung) ist heute nun der erste Kuss zu sehen. Die Überraschung: Mangolds Auserwählte ist ausgerechnet Kandidatin Jennifer Lange aus Bremen, die in der letzten Folge eher negativ auffiel. So war ihr Verhalten sehr offensiv und sie ließ - zum Ärgernis ihrer Mitstreiterinnen - keine Gelegenheit aus, dem Bachelor näher zu kommen. Lange selbst vergleicht ihre Rolle in der Kuppelshow in einem Instagram-Post mit einem "weißen Hai im Meer".

Trotzdem scheint die Chemie zwischen den beiden zu stimmen. Die Sport- und Gesundheitsmanagerin durfte das erste der sehr begehrten "Einzel-Dates" mit Mangold verbringen. Auf Instagram schreibt die 25-Jährige über ihr Verhalten: "Ich bin kein Kind von Traurigkeit und zeige dem Andrej auch sehr gerne mein Interesse an ihm! Dass das der einen oder anderen nicht gefällt ist klar [...]. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt." Ob diese Strategie am Ende zum Erfolg führt, wird sich im Laufe der Staffel zeigen.