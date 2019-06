„Minecraft Dungeons“

Erster Trailer: So sieht das neue Spiel der „Minecraft“-Macher aus

teleschau

Da dürften nicht nur „Minecraft“-Fans Bauklötze staunen: Microsoft kündigte bei der E3-Messe mit „Minecraft Dungeons“ ein Action-Rollenspiel in „Diablo“-Manier an - und zwar für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4!