Die erste Staffel von "Das Boot" feierte im Januar Free-TV-Premiere. Im April legt Sky Staffel zwei nach. (ZDF/Nik Konietzny)

Im Free-TV hatte die erste Staffel von „Das Boot“ kürzlich Premiere, am 24. April geht die Erfolgsserie bei Sky in eine zweite Staffel. Nun veröffentlichte der Pay-TV-Anbieter einen ersten offiziellen Trailer zur Prestigeproduktion. Dieser offenbart: Nicht nur zu Wasser geht es bei einer hoch geheimen Mission heiß her, auch an Land spitzt sich die Situation zu.

Nachdem der ehemalige Kommandant der U-612, Kapitänleutnant Klaus Hoffmann (Rick Okon), dem sicher geglaubten Tod von der Schippe springen konnte, landet er in New York. Der zwielichtige Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) bietet ihm Hilfe an und stellt Hoffmann eine Rückkehr nach Deutschland in Aussicht. Doch kann er Berger vertrauen?

Marcus Ammon von Sky Deutschland verspricht für die zweite Staffel „eine atemberaubende High-End-Produktion, visuell bestechend, großartig besetzt und packend inszeniert“. Regie führten Matthias Glasner und Rick Ostermann, das Drehbuch stammt von Head-Autor Colin Teevan sowie Matthias Glasner, Tim Loane und Laura Grace. Neben bekannten Gesichtern aus der ersten Staffel wie Tom Wlaschiha, Rick Okon, Franz Dinda und Vicky Krieps gibt es auch einige Neuzugänge im Cast, etwa Clemens Schick („Casino Royale“), Thomas Kretschmann („Avengers: Age of Ultron“, „Ballon“) und Ulrich Matthes („Der Untergang“).