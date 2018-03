Robin Wright verkörpert seit 2013 Claire Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards" (erschienen auch auf DVD und Blu-ray Disc). Nun wird sie zur alleinigen Hauptfigur. (Sony / David Giesbrecht)

Der Moment war nach der „MeToo“-Debatte Hollywoods durchaus symbolisch zu interpretieren: Während die Oscarverleihung lief, veröffentlichte Netflix den ersten Trailer zur sechsten Staffel seiner Vorzeigeserie „House of Cards“ - erstmals ohne den ehemaligen Hauptdarsteller Kevin Spacey. Durch ihn hatte die Erfolgsproduktion in den vergangenen Monaten erheblichen Schaden genommen: Nachdem gegen Spacey Ende letzten Jahres verschiedene Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs laut geworden waren, hatte der Streamingdienst die Zusammenarbeit mit dem 58-Jährigen abgebrochen und auch die Serie zunächst einstellen wollen.

Ein umgeschriebenes Drehbuch der bereits geplanten sechsten Staffel brachte schließlich die Lösung, deren Umsetzung nun im ersten „Spacey-freien“ Trailer zu „House of Cards“ angedeutet wird: Claire Underwood, die einstige Präsidentengattin mit Machtanspruch, wird zum neuen Hauptcharakter. Die von Robin Wright verkörperte Figur hatte am Ende der fünften Staffel bereits die Präsidentschaft von ihrem Mann übernommen - und wird als US-Präsidentin auch in der kommenden Staffel regieren: „Wir haben gerade erst begonnen“, sagt sie im Trailer aus ihrem Stuhl im Oval Office heraus.

Kevin Spacey wird als Frank Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards" nicht mehr zu sehen sein. (Netflix)

Wie Spaceys Charakter aus der Serie verabschiedet wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich ist aber ein Serien-Tod. Mit Diane Lane und Greg Kinnear werden in der sechsten und finalen Staffel von „House of Cards“ auch neue Charaktere zu sehen sein. Die acht letzten Folgen des Polit-Thrillers will Netflix im Herbst 2018 veröffentlichen.