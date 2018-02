Das "Star Wars"-Universum wächst rasant: Nach der Auskopplung "Rogue One: A Star Wars Story" kommt im Frühling bereits das nächste Spin-off: "Solo: A Star Wars Story". Die Masse der neuen Geschichten, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, weckt in manchen Fans gemischte Gefühle.

Auch der Geschichte des jungen Han Solo, die vor "Star Wars Episode 4" ("Krieg der Sterne" von 1977) spielt, wurde mit banger Erwartung entgegengesehen. Produktionsprobleme taten dazu ihr übriges: Nur wenige Monate nachdem im Januar 2017 die Dreharbeiten begonnen hatten, verließen die Regisseure Phil Lord und Christopher Miller das Set und wurden durch Ron Howard ersetzt. Und nicht zuletzt hat Harrison Ford die Rolle des Han Solo so tief geprägt, dass die Fans sich mit einem neuen Gesicht etwas schwer tun werden.

Ob Schauspieler Alden Ehrenreich ("Beautiful Creatures") in Fords große Fußstapfen treten kann, wird sich noch zeigen. Der erste Teaser-Trailer zerstreut aber schon einmal ein paar Bedenken: Ehrenreich gibt den Rebell mit übergroßem Selbstbewusstsein (harte Schale, weicher Kern) zumindest in diesem kurzen Einblick überzeugend. Über den jungen Han Solo erfahren wir, dass er von der Flugakademie des Imperiums geworfen wurde und mit trotzigem Ehrgeiz entschlossen ist, der beste Pilot der Galaxis zu werden. Er heuert auf dem Schiff von Tobias Beckett (Woody Harrelson) an, der sein Mentor wird.

Die schöne Frau an Solos Seite namens Qi'Ra wird gespielt von Emilia Clarke ("Game of Thrones"). Wie kürzlich bekannt wurde, ist sie nicht die einzige Verbindung zwischen der Erfolgsserie von HBO und Star Wars: Die Game-of-Thrones-Produzenten David Benioff and D.B. Weiss werden eine neue Star-Wars-Trilogie entwickeln.

Über die Rolle von Qi'Ra erfahren wir im Trailer noch wenig - aber wir erhaschen einen Blick auf den Schurken Lando Calrissian (gespielt von Donald Glover) - dem ursprünglichen Besitzer des Raumschiffs Millenium-Falke. Die "Schrottmühle" ist in diesem Film allerdings noch ganz neu und gut in Schuss.

Und natürlich darf Solos Freund und Co-Pilot, der Wookiee Chewbacca, in dieser Geschichte auch nicht fehlen.

"Solo: A Star Wars Story" kommt am 25. Mai 2018 in die Kinos.

Übrigens: Die nächste Geschichte aus dem Filmuniversum hat sich bereits angekündigt. "Kenobi: A Star Wars Story" soll angeblich 2020 in die Kinos kommen. Spekukliert wird, ob Ewan McGregor erneut die Rolle des Obi Wan Kenobi spielen wird. Der Schauspieler äußerte sich kürzlich bereits dazu, dass er sich das gut vorstellen könne.

Auf Youtube kursiert schon ein "First Look Trailer", der Obi Wan auf Luke Skywalkers Heimatplaneten Tatooine zeigt - allerdings handelt es sich nicht um einen offiziellen Trailer: