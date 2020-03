Die 36-jährige TV-Journalistin Nadia Kaiouli, frisch gebackene Grimme-Preisträgerin, verstärkt das Moderationsteam für das ARD-"Mittagsmagazin". (rbb/NDR/privat)

Eine Grimme-Preisträgerin nimmt das Team der ARD-Sendung „Mittagsmagazin“ in seine Reihen auf: Ab sofort moderiert dort auch die TV-Journalistin Nadia Kailouli mit. Die 36-Jährige wurde eben erst von der Jury des renommierten TV-Preises für den Dokumentarfilm „Sea-Watch 3“ zusammen mit Jörg Schreijäg ausgezeichnet. In der Gemeinschaftsproduktion von STRG_F, der Sendung „Panorama“ und der Produktionsfirma NDR Dokfilm begleitete Kailouli die Arbeit des privaten Seennotrettungsschiffs unter der Führung von Kapitänin Carola Rackete im Mittelmeer.

Als „erstklassige Journalistin“ begrüßt sie rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein an Bord. „Mit ihrer Unerschrockenheit im Interview und ihrer klaren Sprache in der Moderation ist sie eine große Bereicherung für unser Mittagsmagazin“, sagt er über Neuzugang Nadia Kailouli. Sie wird erstmalig in der „Mittagsmagazin“-Ausgabe, die am Montag, 9. März, um 13.00 Uhr, im ARD-Hauptprogramm zu sehen ist, zum Einsatz kommen.

Den Dokumentarfilm "Sea-Watch 3"über die Arbeit von Seenotretterin Carola Rackete (zweite von links) drehte Nadia Kailouli zusammen mit Jonas Schreijäg. (WDR/NDR)

Nadia Kailouli wurde in Wermelskirchen in der Nähe von Köln geboren. Sie sammelte erste Erfahrungen im Studio Mittelfranken Süd. 2007 gewann sie eine Casting-Show des Jugendmagazins on3-südwild und wurde Jugendmoderatorin und Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks. 2011 wechselte sie zum Sender Einsfestival. Das ARD-Publikum kennt Kailouli zudem als Moderatorin bei tagesschau24. Darüber hinaus wirkte sie als freie Reporterin für den NDR, unter anderem für das Politmagazin „Panorama“. Außerdem ist sie Autorin von STRG_F, eines auf YouTube veröffentlichten Rechercheformats des Jugendsenders funk von ARD und ZDF.

Das ARD-„Mittagsmagazin“ wechselt sich im Wochenrhythmus mit einem Team des ZDF ab. Es wird jeweils von 13.00 bis 14.00 Uhr im Ersten und im Livestream auf mittagsmagazin.de ausgestrahlt.