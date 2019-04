Dass Geschwister streiten, ist völlig normal. Eltern können darauf Einfluss nehmen, dass der Zank im Rahmen bleibt. (Wavebreak Media LTD)

Was ist das Besondere an Geschwistern?

Nicola Schmidt: Geschwister sind ein Bündnispartner fürs ganze Leben. Die Beziehung entwickelt sich in einer U-Form: In der frühen und mittleren Kindheit hat man viel miteinander zu tun. In der Schulzeit dividiert sich das auseinander. Pubertät, Studium, Familien gründen, dabei wird bei vielen die Verbindung lockerer. Später im Alter unterstützen sich Geschwister wieder. Großartig, wenn im Leben mal was schief geht, einen großen Bruder zu haben, den man anrufen kann.

Zwischen Geschwistern geht es um Ressourcen. Wir wissen, dass Erstgeborene einen leicht höheren IQ als die nachfolgenden Kinder haben, was daran liegt, dass sie die meisten elterlichen Ressourcen – also Liebe, Zuwendung, Essen, Zeit, Förderung, Beantwortung von Fragen – bekommen. Da die Ressourcen immer knapp sind, kämpfen die Kinder darum, möglichst viel davon zu bekommen. Die Empfehlung in meinem Buch lautet daher: Versuchen Sie, Ressourcen nicht knapp zu halten, sondern die Kinder in einem Gefühl der Fülle aufwachsen zu lassen. Vor allem, was die Liebe angeht. In der Erziehung heißt das präsent sein mit ganzem Herzen. Wenn Geschwister ein Gefühl von Fülle haben, müssen sie nicht so viel kämpfen.

In westlichen Gesellschaften misst man sechs bis sieben Streits pro Stunde – also alle zehn Minuten. Normal ist das nicht, es könnte viel weniger Auseinandersetzungen geben. Schwierig wird es in Situationen, wenn Mama, in der Regel ist es ja die Mutter, irgendwas machen will und die Kinder sollen dann schön miteinander spielen. Wenn die Kinder unter sechs sind, ist ein „Spielt mal schön, ihr zwei“ ein Ticket für Konflikte und Streit. Ich würde nicht gucken, wie oft die Kinder streiten, sondern wie. Tun sie sich weh? Geht’s immer um die gleichen Sachen? Wenn jemand verletzt wird, körperlich oder seelisch, dann müssen Sie eingreifen.

Weil man dabei lernt, Konflikte auszutragen und sich selbst zu behaupten. Wenn einer immer zurücksteckt, lernen beide nichts. Wenn Kinder streiten, lernen sie fürs Leben.

In meinem Buch beschreibe ich neun Schritte für garantierten Geschwisterstreit. Einer davon ist: Vergleichen Sie die Kinder, wo immer Sie können, und Sie werden garantiert einen Streit provozieren. Wenn wir Kinder in Rollen stecken, entstehen Rivalitäten. „Guck’ mal Deine Schwester, wie toll die malen kann“, oder „Der Große, der war immer schon so schüchtern, die Kleine dagegen ein richtiger kleiner Draufgänger“. Wenn sie eine bestimmte Rolle erfüllen müssen, entstehen zwischen den Kindern Rivalitäten. Sie vergleichen sich dann. Für die Kinder kann das eine Belastung fürs ganze Leben sein.

Dann haben sie am Ende weniger Streit. Das schwächere Kind gibt aber irgendwann auf, für seine Interessen einzutreten, und das größere setzt sich gnadenlos durch. Dann haben sie eine Familie, in der das Recht des Stärkeren gilt. Das eine Kind denkt dann „Ich habe sowieso keine Chance“, das andere Kind lernt: „Mit Stärke kommt man durch“.

Es heißt ja, Kinder sollen möglichst nah beieinander sein, dann können sie toll miteinander spielen. Wenn man das wissenschaftlich überprüft, bewahrheitet sich das nicht. Sind Kinder unter drei Jahre auseinander, haben wir deutlich mehr Streit, weil wir zwei sehr bedürftige und noch nicht empathiefähige Wesen haben. In unserer Menschheitsgeschichte kommt ein so geringer Altersabstand nicht vor.

In den meisten Naturvölkern sind es

36 Monate oder mehr. Das liegt daran, dass Kinder bei Naturvölkern sehr viel länger auf Muttermilch angewiesen sind, als bei sesshaften Völkern. Mütter in Völkern, die keine domestizierten Tiere haben, die Milch geben, und keinen Getreidebrei verfüttern können, stillen ihre Kinder in der Regel zwischen drei und fünf Jahren parallel zum festen Essen. Würden sie vorher ein Kind zur Welt bringen, könnten sie es nicht großziehen, denn eines von beiden würde zu wenig Muttermilch bekommen.

Das dachte ich auch. Meine Kinder sind acht und elf Jahre alt. Ich habe aber festgestellt, dass es noch andere Kriterien gibt. Für meinen Sohn waren drei Jahre eigentlich zu knapp. Die Gretchenfrage lautet: Wie lang kann das erste Kind schon warten, seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Kann ich in dieser Zeit, die das erste Kind warten kann, einem zweiten extrem bedürftigen Neugeborenen seine Bedürfnisse erfüllen? Und kann ich dann noch meine eigenen Bedürfnisse erfüllen?

Der erste Schritt muss sein, sich Hilfe zu holen. Ich brauche Nachbarn, ich brauche Freunde. Versuchen Sie nicht, alles alleine zu stemmen. Das Zweite ist: Sie müssen Prioritäten setzen. Wenn man Eltern fragt, was ihnen Stress bereitet, sind die zwei Hauptstressoren gleich nach der Arbeit Freizeittermine und eigene Ansprüche. Beides haben Sie in der Hand. Anstatt von einem Termin zum nächsten zu rennen, kann man auch sagen: Wisst ihr was, ihr Lieben? Mir wächst das gerade alles über den Kopf. Wir setzen uns jetzt und hier im Flur auf den Boden, breiten eine Decke aus, essen ein paar Kekse und machen uns ein Hörspiel an. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. So kann man auch seinen Kindern Stressbewältigung beibringen.

Das Wichtigste ist, den eigenen Stress zu regulieren, wenn Eltern Termindruck haben, spät dran sind oder einen anstrengenden Tag hatten. Unter Stress schalten sich zwei Systeme im Gehirn ab: der Verstand und die Empathie. Das passiert auch, wenn uns die Kinder triggern, wenn wir gestresst sind. Dann sagen und tun wir Dinge, die wir beim ruhigen Drübernachdenken weder sagen noch tun würden. Ich kann mich am Tag immer wieder fragen, wie es mir gerade geht. Bin ich noch im grünen Bereich, schon im orangenen oder sogar schon im roten? Wenn sie merken, sie sind im orangenen Bereich, müssen Eltern eine Pause machen. Wenn es gelingt, das im Alltag einzuhalten, im grünen Bereich zu bleiben, kann das Kind ausrasten, aber wir Eltern bleiben ruhig.

Die Fragen stellte Catrin Frerichs.