Die "Collector's Box" zu "Red Dead Redemption 2" kommt mit den meisten und schönsten greifbaren Sammler-Extras, aber das Spiel selber fehlt leider. (Rockstar Games)

Edle Extras in hochwertiger Verpackung, jede Menge digitale Gimmicks und sogar ein Set Spielkarten: Für den Release von „Red Dead Redemption 2“ am 26. Oktober dürfen sich Fans auf Sammler-Editionen mit luxuriösen Dreingaben freuen. So hat Hersteller Rockstar Games drei verschiedenen Auflagen des Open-World-Westerns angekündigt. Neben der Standard-, der Special- und der Ultimate-Edition kommt außerdem die ungewöhnliche Collector's Box. Ungewöhnlich, weil die Metall-Schatulle zwar Sammlerstücke wie Münze, Puzzle, Halstuch, Schatzkarte, Zigarettenbilder, Spielkarten und die gedruckte Version eines Ingame-Katalogs enthält, aber dafür keinerlei Spiel. Kostenpunkt für das Paket: schlappe 100 Euro.

Anders als die Collector's Box enthält die ebenfalls 100 Euro teure Ultimate Edition sehr wohl das Spiel - und darüber hinaus diverse Bonus-Outfits, das Schwarzfuchs-Vollblut als zusätzliches Reittier, den Zugang zum kostenlosen Camp-Stil „Überlebenskünstler“, zwei Extra-Waffen, verschiedene Rang-Boni sowie sämtliche Inhalte der 15 Euro günstigeren Special Edition. Die wiederum bringt außer der Spiele-Disc zusätzliche Missionen für den Story-Modus, das Englische Vollblut und das Outfit „Nuevo Paraiso Revolverheld“ mit. Außerdem sind auch hier zwei zusätzliche Bleipusten enthalten, dazu kommt diese Auflage mit Talisman- sowie Amulett-Gameplay-Boni, Boosts, Extra-Moneten und Ingame-Rabatten.

Unabhängig davon, welche physische Edition des Spiels es nun sein soll, kommen Vorbesteller zusätzlich in den Genuss des eisengrauen Ardenner-Streitrosses und des „Outlaw-Survival Kits“. Digitale Vorbesteller werden noch mehr gehätschelt: Sie erhalten neben den bereits aufgeführten Specials noch ein bisschen Extra-Startkapital für Held Arthur Morgan sowie eine Karte mit den Fundorten vergrabener Schätze.