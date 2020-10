Paris Jackson, die Tochter des verstorbenen Sängers Michael Jackson, hat ihre erste Single veröffentlicht. Ihr Debütalbum folgt am 13. November. (2018 Getty Images/Pascal Le Segretain)

Paris Jackson wandelt in den Fußstapfen ihres Vaters: Die Tochter des „King of Pop“ Michael Jackson, der 2009 verstarb, veröffentlicht ihre erste Single mit dem Titel „Let Down“ - und präsentiert sich im Musikvideo tanzend in einer Gothic-Maskerade. Die 22-Jährige hat den Song selbst geschrieben, das Video, in dem am Ende sogar Blut fließt, wurde unter der Regie von Meredith Alloway gedreht und von Eli Roth produziert.

Die Zeitschrift „Entertainment Weekly“ zitierte die Sängerin: „Ich fühle so viele Emotionen. Ich bin aufgeregt, ich bin nervös, meistens dankbar und glücklich ... Die Freiheit zu kreieren, nicht gesagt zu bekommen, was man singt und wie man es singt, was man schreibt; es ist fantastisch. Es ist ein Geschenk, es ist ein Segen.“ Jackson ist bei dem Plattenlabel Republic Records unter Vertrag, bei dem auch Stars wie Taylor Swift oder Ariana Grande veröffentlichen.

Um ihren Song vorzustellen, startete Jackson einen Livestream auf YouTube, in dem Fragen zur neuen Single beantwortete. Mit der Veröffentlichung verkündete die 22-Jährige zudem, dass am Freitag, 13. November, ihr Debütalbum „Wilted“ erscheint. Zuletzt geriet Jackson, die vor allem als Schauspielerin und Model arbeitet, negativ in die Schlagzeilen: In dem Film „Habit“ spielt sie ein Party-Mädchen mit einem Jesus-Fetisch, das in einen Drogenhandel verwickelt wird. Darauf wurden Petitionen gegen ihre Filmrolle ins Leben gerufen, da sie einen „lesbischen Jesus“ spiele und dies „gotteslästerlich“ sei. In dem Drama sind neben Jackson auch Bella Thorne und Gavin Rossdale zu sehen. Wann der Film veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.