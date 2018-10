"Berkdoktor" Hans Sigl hat vor laufender Kamera einen Wutanfall. Mark Keller ist sprachlos. Aber, keine Sorge, das ist alles nur gespielt - die Kamera von "Verstehen Sie Spaß?" ist dabei! (YouTube / VSS / Screenshot)

Drei Jahre ist es her, dass Schauspieler Mark Keller seinen Kollegen Hans Sigl bei „Verstehen Sie Spaß?“ gehörig veralberte. Nun sinnt der „Bergdoktor“ nach Rache: In einer Talkshow, zu der beide eingeladen sind, macht Sigl seinen verdutzten Kumpel vor der Kamera fertig: „Es ist manchmal schwierig mit ihm“, gibt er etwa zum Besten. Währenddessen schaut sich der perplexe Mark Keller das wirre Schauspiel aus dem Backstage an.

„Er kann irre gut singen und pfeifen. Seine Rolle ist sehr einfach gestrickt - und das kann er wahnsinnig gut verkörpern“, lästert der vorgebliche „Freund“ und gesteht vor Publikum: „Wir sehen uns kaum. Wir spielen vor, dass wir gute Freunde sind“. Als Mark Keller dann ebenfalls vor die Kamera der Sendung „Willkommen in Österreich“ tritt, eskaliert das Ganze vollends. Samt Wutanfall und Tränen.

Mark Keller ist hinter den Kulissen der Show entsetzt. (YouTube / VSS / Screenshot)

Doch natürlich - es handelt sich um die Retourkutsche des Bergdoktors. Hans Sigl steckt Guido Cantz und seinem Team von „Verstehen Sie Spaß?“ unter einer Decke. Den kompletten gestellten Ausraster zeigt die Show am Samstag, 27.10., 20.15 Uhr, im Ersten. Es ist ganz sicher davon auszugehen, dass die beiden Schauspieler auch nach dieser Verlade gute Freunde bleiben.