Are You The One? - Mi. 06.05. - RTL: 20.15 Uhr „Are You The One?“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Es kann nur eine(n) geben

Christopher Schmitt

Kann Liebe reine Wissenschaft sein? In der Dating-Show „Are You The One?“ treffen zehn Singles auf ihr psychologisch ermitteltes Gegenstück. Der Clou: Wer genau das ist, müssen sie selbst herausfinden.