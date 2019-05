Guido Cantz hat seinen Humor nicht verloren - auch wenn einer seiner geplanten Streiche mal nicht geklappt hat. (SWR / Wolfgang Breiteneicher)

Eine Modenschau in einem Kaufhaus in Achern in Baden-Württemberg sollte zur Falle werden. Der „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi war als Stargast geladen. Doch allzu aufdringliche weibliche Fans und eine auffällig hilfsbereite Betreuerin hatten ihn wohl stutzig gemacht. Nach einem Bericht der Zeitung „Acher- und Bühler Bote“ im Mai wollte Llambi seinen geplanten Auftritt sogar abbrechen, falls man ihm keinen reinen Wein einschenke. So kam heraus, dass ein Produktionsteam von „Verstehen Sie Spaß?“ hinter den Kulissen tätig war. Der Dreh wurde fortan abgebrochen. Auch so kann es laufen beim von Guido Cantz präsentierten Unterhaltungsklassiker der ARD.

Llambi ließ es sich nehmen, in den sozialen Medien den Reinfall der Showmacher genüsslich zu kommentieren. Bei Instagram schrieb er: „Lieber Guido Cantz, leider gerade Pech gehabt, dass ich euch alle entlarvt habe und das sehr schnell! Da musst du schon ein wenig früher aufstehen... du wirst es wieder probieren, viel Glück!“

Guido Cantz präsentiert seit nunmehr neun Jahren den Samstagabend-Showklassiker "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. (SWR / Wolfgang Breiteneicher)

Zumindest „Verstehen Sie Spaß“-Gastgeber Guido Cantz nahm die „Niederlage“ sportlich. Er antwortete: „Natürlich werde ich es wieder probieren...lieber Joachim... Das cantzt Du mir glauben!“ Ohnehin ist trotz des geplanten Llambi-Films eine neue Live-Ausgabe aus den Bavaria-Studios in München-Grünwald nicht in Gefahr geraten. Für seine Versteckte-Kamera-Späße konnte Cantz erneut namhafte Gäste gewinnen. Götz Alsmann, Sängerin Mary Roos, die Youtuberin Bibi, Schauspieler Sky du Mont und Comedian Matze Knop sprechen unter anderem über ihre Erfahrungen, wie sie den Streichen von Cantz auf den Leim gegangen sind.