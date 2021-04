Sowohl in der Station 19 als auch privat muss sich Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz mit Okieriete Onaodowan) in der vierten Staffel "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" neuen Herausforderungen stellen. (ProSieben / 2020 American Broadcasting Companies, Inc.)

Während der weltweit grassierenden Corona-Pandemie mussten sich Film- und Fernsehproduktionen, die im Hier und Jetzt spielen, weltweit die Frage stellen, ob sie die zuweilen deprimierend anmutende Realität abbilden oder den Kontrast zu einer filmischen Parallelwelt ohne internationale Gesundheitskrise aufrechterhalten wollen. Im Falle der vierten Staffel der US-Dramedy-Serie „Seattle Firefighters - Die jungen Helden“, welche nun auf ProSieben als Deutschlandpremiere zu sehen ist, hat sich Showrunnerin Krista Vernoff für die erste Option entschieden. Nun hat die Pandemie also auch die Räumlichkeiten der Feuerwehrwache in Seattle erfasst.

Und so beginnt die erste Folge der neuen Staffel direkt mit einer gleich auf zwei Ebenen traurigen Veranstaltung: einer Trauerfeier mit Abstand. Das Gedenken an den ehemaligen Captain Pruitt findet demnach nur online statt. Tochter Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) hat in der Shondaland-Produktion nach dem Tod ihres Vaters - und der Rückkehr ihrer Mutter - mit Panikattacken zu kämpfen. Unterdessen hat ihr Ex Robert Sullivan (Boris Kodjoe) nach ihrer Trennung einen neuen Job: Fortan ist er Ausbilder für Häftlinge. Den ersten Einsatz der neuen Staffel hat das Team der Station 19 unterdessen, nachdem eine Gruppe Jugendlicher aus Versehen einen Flächenbrand verursacht.

Import aus der Schwesternserie: Dr. Ben Warren (Jason George) behandelte früher bei "Grey's Anatomy". (ProSieben / 2020 American Broadcasting Companies, Inc.)

Besuch aus der Klinik nebenan

Aber wie es sich für ein Spin-off des ABC-Dauerbrenners „Grey's Anatomy“ gehört - das Krankenhaus ist praktischerweise nur wenige Blocks von der Feuerwehr-Station entfernt -, steht nicht nur der Einsatz an vorderster Front im Fokus, sondern auch die Techtelmechtel am Arbeitsplatz. So ist die sonst knallharte Feuerwehrfrau Andy hin- und hergerissen zwischen zwei Männern. Da wäre einerseits ihr Kollege in der Station 19, Jack (Grey Damon) und andererseits ihre alte Liebe aus der Highschool, der Polizist Ryan (Alberto Frezza).

Früher war der bisexuelle Lieutnant Maya Bishop (Danielle Savre) Olympia-Athletin, heute rettet sie in der Station 19 Menschenleben. (ProSieben / 2020 American Broadcasting Companies, Inc.)

Besuch aus der Klinik nebenan ist auch in Staffel vier garantiert. In den bisher in den USA ausgestrahlten Folgen tauchte unter anderem Dr. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) auf, der in „Grey's Anatomy“ den weißen Kittel bereits an den Nagel hängte.