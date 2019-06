Jane Chirwa verkörperte die Assistenzärztin Vivi Kling. (ARD/Markus Nass)

Jetzt müssen die Fans stark sein: Jane Chirwa verlässt das beliebte Vorabendformat „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“. Nur bis zum Spätsommer wird die 29-Jährige noch zum Ensemble der Krankenhaus-Serie gehören, die ab 11. Juli immer donnerstags, 18.50 Uhr, im Ersten mit neuen Folgen zu sehen sein wird. Was ist der Grund für ihren Abschied?

Darüber schweigt sich die ARD bislang noch aus. Allerdings gibt es schon jetzt ein Trostpflaster für die Fans: In einem 90-minütigen Special der Sendung wird Chirwa gegen Ende des Jahres noch einmal in die Rolle der Assistenzärztin Vivienne „Vivi“ Kling schlüpfen. Chirwa selbst blickt wehmütig auf ihre Zeit beim Weekly-Format zurück: „Es war eine intensive Erfahrung, die Rolle der Vivienne 'Vivi' Kling spielen zu dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Weiter sagt sie: „Vivi und ich haben zusammen mehr als 130 Folgen erlebt, eine für mich prägende und schöne Zeit mit Menschen, vor und hinter der Kamera, die ich vermissen werde.“ Nun sei es aber an der Zeit, sich „auf neue Projekte und neue Rollen“ zu konzentrieren.

Jane Chirwa (links, neben Stefan Gebelhoff, Robert Schupp und Katharina Nesytowa) gehörte vier Jahre lang zum Ensemble von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". (ARD/Jens Ulrich Koch)

Auch die ausführende Produzentin Jana Brandt zeigt sich traurig über den Weggang der Darstellerin, die seit 2015 zum Cast von „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“ gehörte: „Jane Chirwa hat mit schauspielerischem Können und viel positiver Energie überzeugt. Sie und 'ihre' Vivienne Kling werden wir vermissen und wünschen Ihr das Beste für die Zukunft.“