Bullet for my Valentine veröffentlichen im Juni ein neues Album - "Gravity" dürfte einige Fans überraschen. Von links: Gitarrist Michael Paget, der neue Drummer Jason Bowld, Sänger/Gitarrist Matthew Tuck und Bassist Jamie Mathias. (2018 Check Your Head GbR/Ville Juurikkala)

„Gravity“ wird es heißen, das sechste Studioalbum der walisischen Metalband Bullet for my Valentine, das am 29. Juni auf Search and Destroy/Spinefarm Records erscheinen wird.

Die Überraschung: Die Band, die ohnehin noch nie den „reinen“ Metalcore verkörpert hat, sondern vielmehr ihren eigenen Stil mit klarem Gesang und Affinität zum Heavy Metal geprägt hat, wird in ihrem neuen Album „neue Sounds und Instrumentisierung sowie eine neue Art des Songwritings übernehmen“, wie Songwriter Matthew Tuck in einem Interview ankündigte. Die Rede ist auch von vermehrtem Einsatz von Synthesizer- und Electronic-Klängen, was im ursprünglichen Metalcore mehr als unüblich ist und auch für die Waliser ein Novum darstellt.

Frontmann und natürliches Sprachrohr von Bullet For My Valentine: Matt Tuck gibt ganz klar den Ton an bei den Walisern. (Sony Music)

Bullet for my Valentine, die sich seit ihrer Gründung 1998 dem Metalcore zurechnen und an den Metallegenden Metallica und Iron Maiden orientieren, sind mit der Musikrichtung und deren Aufstieg Anfang des Jahrtausends groß geworden und können mittlerweile selbst schon zu den jüngeren Klassikern britischen Metals gezählt werden. So wurde die Band um die beiden Gründungsmitglieder Sänger/Gitarrist Matthew Tuck und Gitarrist Michael Paget und, seit 2015, Bassist Jamie Mathias bereits zweimal vom Metal Hammer zur Best British Band gekürt, zuletzt 2010. Die Messlatte für ein neues Album hängt also hoch.

Neu mit an Bord ist Drummer Jason Bowld. Bowld hatte bereits seit Februar 2016 Gründungsmitglied Michael Thomas vertreten und ihn nun seit Dezember 2017 als festes Mitglied ersetzt.

Gitarrist und Mitbegründer Michael "Padge" Paget. (Sony Music)

Einen Vorgeschmack bietet die vor kurzem veröffentlichte Single „Over It“.

Das Quartett ist auf folgenden Events im deutschsprachigen Raum anzutreffen:

Bassist Jamie Mathias ist seit 2015 dabei. (P.R. Brown)

02.06.2018 Nürburgring, Rock am Ring

03.06.2018 Nürnberg, Rock im Park

Die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder von Bullet For My Valentine Michael Paget (links) und Matthew Tuck auf dem Reading Festival 2012, England. (Simone Joyner/Getty Images)

07. bis 09.06.2018 CH-Interlaken, Greenfield

14. bis 16.06.2018 Gräfenhainichen, With Full Force

14. bis 17.06.2018 AT-Nickelsdorf, Nova Rock

19.06.2018 AT-Hohenems, Event Center

30.06.2018 Münster, Vainstream Rockfest