Roger Waters macht mit seiner Israel-Kritik immer wieder Schlagzeilen. Er unterstützt die Organisation BDS, die israelische Waren und Kultur boykottiert. (Carl Court / Getty Images)

Sobald es um Israel und Musik geht, sind sie nicht weit: Roger Waters, Brian Eno und andere Künstlerinnen und Künstler, die einen Boykott des jüdischen Staates fordern. So auch beim kommenden Eurovision Songcontest, der nach dem Sieg der israelischen Musikerin Netta 2019 in Tel Aviv stattfinden soll. Einigen Kulturschaffenden ist allein dieser Fakt ein Dorn im Auge: In der britischen Zeitschrift „Guardian“ riefen 140 Künstlerinnen und Künstler dazu auf, den Songwettbewerb zu boykottieren.

Zu den Unterstützern zählen, wie etwa Pink-Floyd-Mitbegründer Waters, einige Anhänger der Vereinigung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen), die in diesem Jahr bereits mit Boykottaufrufen in Deutschland für Schlagzeilen sorgte und von Kritikern als strukturell antisemitisch bezeichnet wurde. Unterzeichnet wurde der Aufruf unter anderem von dem in Deutschland beliebten belgischen Sänger Helmut Lotti, dem kanadischen Schriftsteller Yann Martel („Schiffbruch mit Tiger“) sowie den Filmregisseuren Mike Leigh und Aki Kaurismäki.

BDS-Unterstützer Roger Waters hat die Vorwürfe, er sei Antisemit, als "lächerlich" zurückgewiesen. (Sean Evans)

In dem Aufruf heißt es: „Wir, die unterzeichnenden Künstler aus Europa und darüber hinaus, unterstützen den Appell palästinensischer Künstler, den von Israel veranstalteten Eurovision Song Contest 2019 zu boykottieren“. Man beruft sich auf die Situation der Palästinenser: „Solange die Palästinenser nicht Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte genießen können, sollte es keine Geschäfte mit dem Staat geben, der ihnen ihre Grundrechte verweigert.“ Die Forderung der Unterzeichner: Die Europäische Rundfunkunion (EBU) solle den ESC in Israel absagen und in ein Land mit einer besseren Menschenrechtsbilanz verlegen.

Die EBU reagierte auf die Boykott-Forderung mit Ablehnung: „Der Eurovision Song Contest ist ein langjähriges, nicht-politisches Unterhaltungsprogramm, das Publikum und Länder zusammenbringt. Es gab keine Diskussionen mit Vollmitgliedern und assoziierten Mitgliedern der EBU über einen Boykott des Wettbewerbs in Israel. Alle Mitglieder der EBU sind berechtigt, am Eurovision Song Contest teilzunehmen und haben bis Oktober Zeit, ihre Teilnahme an der Veranstaltung im nächsten Jahr zu bestätigen“.

Auch Helmut Lotti gehört zu den Unterzeichnern des Boykott-Aufrufs. (EMI)

Der ESC-Verantwortliche der ARD, Thomas Schreiber, kritisierte die Boykott-Aktion: „Heute beginnt das jüdische Neujahrsfest Rosch ha-Schana, es zählt zu den wichtigsten Feiertagen für Juden in aller Welt. Aus diesem Anlass zum Boykott des Eurovision Song Contest in Israel aufzurufen beziehungsweise die EBU aufzufordern, dem israelischen Rundfunksender Kan das Recht auf die Ausrichtung des ESC zu entziehen, ist durchschaubar.“ Der israelische Rundfunksender habe mit dem Sieg Nettas in Lissabon das Recht und die Pflicht zur Ausrichtung des Eurovision Song Contest übernommen, so Schreiber weiter: „Wir freuen uns auf den ESC 2019 in Israel.“