Mit 13 Jahren verfügt Susan Oseloff bereits über reichlich Bühnenerfahrung. Die Berlinerin trat unter anderem bei "The Voice Kids" auf - und fährt nun für Deutschland nach Warschau zum Junior ESC. (KiKA / Stefan Daub)

Zumindest in dieser Hinsicht ist der erste Platz schon einmal sicher: Als erstes aller Teilnehmerländer gab Deutschland bekannt, wer die Bundesrepublik beim Junior Eurovision Song Contest (ESC) 2020 vertreten darf. Die Wahl fiel auf die 13-jährige Berlinerin Susan Oseloff, die im Gastgeberland Polen die Ballade „Stronger With You“ vorstellen wird. Seit Jahren verfolgt die junge Sängerin sowohl den ESC als auch die Junior-Version und ist dementsprechend stolz: „Umso aufregender ist es, dass ich Deutschland nun beim Junior ESC vertreten darf. Ich hoffe, dass ich mein Land und die Menschen, die hinter mir stehen, stolz machen kann.“

Susan Oseloff ist Jahrgang 2006 und gibt als Wunschberuf zwar Lehrerin an, gegen eine erfolgreiche Karriere als Sängerin hätte sie allerdings auch nichts einzuwenden. Am wohlsten fühlt sie sich bei der Interpretation von Jazz- und Pop-Songs. Außerdem spielt sie Klavier und tanzt leidenschaftlich gerne HipHop - am liebsten als Gruppenchoreo. Darüber hinaus gehören Handball und Schwimmen zu ihren Interessen. Dreimal wöchentlich trainiert sie gemeinsam mit ihrer Tanzcrew „Cheetas“ in Berlin. Einmal stand sie sogar mit einem echten Musikstar auf der Bühne: Mit neun Jahren tanzte sie 2016 bei einem Konzert von Justin Bieber auf der Bühne - inklusive Umarmung als Belohnung.

Seit sie fünf Jahre alt ist, tanzt Susan HipHop. Außerdem nimmt sie Gesangstraining und spielt Klavier. (KiKA / Stefan Daub)

Der Junior ESC in Warschau ist nicht der erste internationale Musik-Wettbewerb für Susan - eine gewisse Bühnenerfahrung bringt die 13-Jährige, die fleißig Gesangsunterricht nimmt, also mit. Beispielsweise nahm sie am österreichischen „Kiddy Contest“ 2013 teil, zudem trat sie bereits bei Festivals in Ausrichterland Polen, Russland sowie Weißrussland auf. Fans der Castingshow „The Voice Kids“ kennen Susan möglicherweise bereits. In diesem Jahr holte sie Popstar Lena ins Team - und die weiß schließlich, wie man einen ESC gewinnt.

Wenn das Event am 29. November stattfindet, hat Susan möglicherweise doppelt Grund zur Freude: Einen Tag nach ihrem Auftritt in Warschau feiert die Berlinerin ihren 14 Geburtstag - vielleicht als frisch gekürte Junior-ESC-Siegerin. In der Sendung „KiKA live“ wird KiKA den Weg von Susan nach Warschau immer wieder begleiten. Der Kinderkanal strahlt auch das Event selbst aus, am 29. November ab 17 Uhr können Musik-Fans verfolgen, wie sich Susan mit „Stronger With You“ schlägt. Der Song stammt aus der Feder des erst 17-jährigen Levent Geiger.