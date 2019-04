Star-Alarm beim Eurovision Song Contest: Madonna wird als Gast-Act auf der Bühne stehen. (Ian Gavan/Getty Images)

Nach zahlreichen Gerüchten ist es nun fix: Wie diverse israelische Medien und der TV-Sender „Kan“ bestätigten, wird Superstar Madonna beim Eurovision Song als Gast-Act auf der Bühne performen. Ihre zwei geplanten Darbietungen, ein populärer Song und ein neuer Titel, laufen außer Konkurrenz. Wie „eurovision.de“ vermeldet, bereite der unbekannte Song „einige Kopfschmerzen“. Grund seien politische Botschaften, die das Lied beinhalten soll. Diskussionen dürften auch angesichts der kolportierten Gage für die 60-Jährige entbrennen. Weil sie mit einem Team von 160 Menschen anreist, wird mit einer Gesamtgage von etwa einer Million Dollar gerechnet. Gezahlt wird die horrende Forderung offenbar von Milliardär Sylvan Adams.

Das Finale des 64. Eurovision Song Contest findet am Samstag, 18. Mai (live im Ersten), in Tel Aviv statt. Dann entscheidet sich, wer die Vorjahressiegerin Netta („Toy“) beerbt. Für Deutschland geht das Duo S!sters an den Start. Mit dem Titel „Sister“ schicken sich die Musikerinnen an, an das erfolgreiche Abschneiden Michael Schultes („You Let Me Walk Alone“) aus dem Vorjahr anzuknüpfen.