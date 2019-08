So sehen Sieger aus! Aber sind eSportler wie die aus dem Team "OG", das jüngst die mit 34 Millionen Dollar dotierte "Dota 2"-Weltmeisterschaft "The International" gewonnen hat, auch echte Sportler? (2019 Getty Images)

Als Entertainment-Riesen sind „Fortnite“, „Dota 2“ und Co. längst etabliert. Nur diese Frage beschäftigt Spieler, Hersteller und Verbände seit jeher - und das nicht nur in Deutschland: Ist eSport auch tatsächlich ein Sport? Offenbar nicht.

Ein aktuelles Rechtsgutachten im Auftrag des Deutschen Olympischen Sportbunds lehnt es strikt ab, den digitalen Wettstreit im selbem Sinne als Sport zu klassifizieren wie zum Beispiel Fußball, Tennis oder die Rennen der Formel 1. Als Begründung wird angeführt, dass Sport im „traditionellen Sinne der Anforderungen“ an die „Körperlichkeit konkretisiert“ sei - zumindest laut einem Dokument, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Daher wäre das Spielen an PC und Konsole „kein Sport im Sinne geltenden Rechts“.

Turniere wie die "Dota 2"-Meisterschaft "The International" werfen mit Preissummen von über 30 Millionen US-Dollar um sich und erregen weltweit Aufmerksamkeit. Außerdem müssen die Teilnehmer auch körperlich fit sein, um die Strapazen des Wettbewerbs zu überstehen. Aber sind die deshalb Sportler? (Valve)

Natürlich ist längst nicht jeder mit diesen Ausführungen zufrieden: Kritiker führen als Vergleich Sportarten wie Tischfußball oder Dart-Werfen an, die in Bezug auf körperliche Anstrengungen ungefähr auf einem Level mit eSports-Disziplinen wie „Fortnite“ oder „Dota 2“ rangieren, sich aber trotzdem offiziell Sport nennen dürfen.

„Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang“, erklärt in diesem Zusammenhang Hans Jagnow, Präsident des deutschen eSport-Bunds. Weiterhin kritisiert er die Unterteilung des digitalen Sports in virtuelle Sportarten wie Fußball-Simulationen auf der einen, und eGaming auf der anderen Seite - darunter fällt digitales Kräftemesse in Spielen wie „League of Legends“, „Counter-Strike“ und „Fortnite“.