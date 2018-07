Ein Pavillon im Essener Kaiser-Wilhelm-Park wurde nun zur Gedenkstätte für Chester Bennington umfunktioniert. (LP "The Wall" Germany e.V.)

Am 20. Juli 2017 verfiel die Musikwelt in Schockstarre: Chester Bennington, Frontmann der Rockband Linkin Park, nahm sich das Leben. Seit mehreren Jahren litt der Mann mit der einzigartigen Stimme schon an Depressionen. Weltweit versuchten die Menschen ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. So auch im nordrhein-westfälischen Essen: Dort wurde nun sogar eine Gedenkstätte zu Ehren des verstorbenen Sängers im Kaiser-Wilhelm-Park enthüllt.

Bereits kurz nach Benningtons Tod pilgerten die trauernden Fans mit Blumen, Kerzen, Fotos und Briefen zu einem Graffitiporträt des Musikers an einer baufälligen Mauer. Kurze Zeit später musste diese jedoch abgerissen werden. Das motivierte eine Gruppe von Linkin-Park-Fans dazu, den Verein „LP 'The Wall' Germany e.V.“ zu gründen - mit dem Ziel, eine längerfristige Lösung zu finden. In Gesprächen mit Thomas Kufen, dem Oberbürgermeister der Stadt, einigte man sich auf einen Pavillon im oben genannten Park. Dessen Mauern wurde nun erneut mit Streetart im Gedenken an Bennington verziert.

Chester Bennington, Frontmann der Nu-Metal-Band Linkin Park, hatte nie ein Geheimnis aus Depressionen und Suchtproblemen gemacht. Am 20. Juli 2017 beging der 41-jährige Sänger Suizid. (Sergio Dionisio/Getty Images)

Im Zentrum befindet sich das Konterfei des Verstorbenen, mit zusammengefalteten Händen vor seinem Gesicht - eine für ihn typische Pose. Flankiert wird das Porträt von zwei Mauerseiten, auf denen Textzeilen aus dem Linkin Park-Hit „With You“ zu lesen sind: „The sound of your voice painted in my memories“ sowie „Even if you're not with me, I'm with you“. An den unteren Enden sind die Hashtags #FuckDepression und #MakeChesterProud zu lesen.

Gabriele Schwab, Vorstandsvorsitzende des Vereins, sieht im Projekt mehr als eine Methode zur Trauerbewältigung: „Es ist auch eine Begegnungsstätte für Menschen mit Depressionen und Leute, die einfach nur mal reden wollen.“Ähnlich wie Benningtons Witwe Talinda habe man es sich zum Ziel gesetzt, das Thema Depressionen mehr in den öffentlichen Fokus zu rücken.