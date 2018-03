Höhner - Wir sind für die Liebe gemacht

Die Paarung mutet etwas schräg an, aber sie steht beiden Seiten gut zu Gesicht: Die Höhner durften bei Helene Fischers letzter Weihnachtsgala wieder einmal ein Duett mit der Schlagerqueen singen. Helene schwärmte im TV von den „Königen des Karneval“ und natürlich auch von dem „wunderschönen, tiefgründigen Lied“. Jenes Stück, „Bist du dann bei mir?“, ist nun auch auf dem neuen Album der Kölner Urgesteine gelandet, in der Helene-Fassung und in der Rhein-Fassung („Bes do dann bei mir“). Jenes Stück ist zweifellos auch eines der Highlights von „Wir sind für die Liebe gemacht“, einer Platte, auf der die Höhner zwischen Folk, Schlager, Rock und Pop wieder einmal die gute Laune, das Leben und die Liebe besingen und souverän ihren Stiefel runterspielen.

Die Truppe um Frontmann Henning Krautmacher wechselt anders als zuletzt auf „Alles op Anfang“ (2016) wieder öfter zum Hochdeutschen, sie baut auch mal ein paar englische Zeilen ein, blickt nach Spanien, spielt etwas Polka und beweist so einmal mehr ihre Vielseitigkeit. Aber am Ende bleiben die Höhner die Höhner, für die die „Mädche us Kölle am Rhing“ immer noch die allerschönsten sind. Und irgendwann, bevor „Et letzte Jlas“ geleert wird, halten sie dann auch wieder fest: „Et kütt wie et kütt.“ Das ist nicht neu und auch nicht mehr sonderlich „tiefgründig“. Andererseits: Wer will den Höhnern verdenken, dass sie sich nach bald 50 Jahren auf der Bühne bei ihrem Tanz hin und wieder auch mal um sich selbst drehen?