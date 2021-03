In der zehnten Staffel von "American Horror Story" wird Macaulay Culkin zu sehen sein. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Ob Elijah Wood als Frodo in „Herr der Ringe“ oder Daniel Radcliffe als Zauberschüler Harry Potter: Es gibt Schauspieler, die wohl auf ewig mit einer ikonischen Rolle in Verbindung gebracht werden. Ohne Zweifel reiht sich in diese Aufzählung auch Macaulay Culkin ein, der durch seine Hauptrolle in „Kevin - Allein zu Haus“ 1990 zum Kinderstar wurde. Schon bald hat er jedoch die Chance, ein ganz anderes Gesicht von sich zu zeigen: In der kommenden zehnten Staffel von „American Horror Story“ ist Culkin mit an Bord. Einen ersten Eindruck seiner Rolle gibt nun ein Bild, das Serienschöpfer Ryan Murphy auf Instagram veröffentlichte.

Es zeigt den exquisit gekleideten Culkin gemeinsam mit seiner Schauspielkollegen Leslie Grossman an einem Strand. Beide blicken mit verschwörerischem Blick in die Kamera. Wie Culkins Rolle heißt verriet Murphy zwar nicht, aber er schrieb zum Bild: „Etwas Böses kommt.“ Wann die zehnte „AHS“-Staffel startet, ist noch unklar. Immerhin sind einige Details zum Cast bereits bekannt. Mit an Bord sind unter anderem Sarah Paulson („Ratched“) und Kathy Bates („Misery“).

Zehn Jahre war Macaulay Culkin alt, als er "Kevin allein zu Haus" drehte. Die Rolle machte ihn weltweit bekannt. (2009 Twentieth Century Fox Home Entertainment)

Macaulay Culkin wird „wilde Dinge“ mit Kathy Bates tun

Schon im Februar vergangenen Jahres hatte Ryan Murphy bekannt gegeben, dass Macaulay Culkin in der kommenden Staffel von „American Horror Story“ mitspielen werde. Damals hatte er im Nachrichtenmagazin „E! News“ verraten, dass er Culkins Arbeit „schon immer geliebt habe“. Er werde in den neuen Episoden einen „großen, verrückten Charakter“ verkörpern und er werde „wilde Dinge“ mit Kathy Bates tun.