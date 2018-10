Nach den eher mauen EA-Action-Adventures und den knuffigen Lego-Abenteuern soll nun ein "Harry Potter"-Rollenspiel geplant sein. (TT Games)

Scheinbar arbeitet Warner an einem neuen „Harry Potter“-Rollenspiel: Erst kürzlich tauchte ein inzwischen wieder gelöschtes Gameplay-Video im Internet auf, das den angeblichen Titel zeigte. Dabei handelt es sich mutmaßlich um ein komplexes Open-World-Game rund um Joanne K. Rowlings prominenten Fantasy-Kosmos. Als Kulisse hält wohl einmal mehr der berühmte Hogwarts-Campus her, allerdings soll das Abenteuer circa 100 Jahre vor der Zeit der Romanreihe handeln.

Der Games-Plattform „Eurogamer“ und dem BBC-Journalisten Lizo Mzimba zufolge sind angeblich „Harry Potter: Magic Awakened“ und „Harry Potter: Magic Forever“ als mögliche Namen im Gespräch. Zunächst kursierten Gerüchte, nach denen Warners Rocksteady-Studio für die Entwicklung des Titels zuständig wäre. Immerhin ging das Unternehmen erst kürzlich mit Stellenanzeigen für ein vermeintlich ähnliches Spieleprojekt hausieren. Doch allem Anschein nach handelt es sich bei dem verantwortlichen Entwickler stattdessen um das in Salt Lake City beheimatete Studio Avalanche Software. Das war unter Disney für die Produktion der nur mäßig erfolgreichen „Infinity“-Spiele zuständig und sollte nach der Schließung von Disney Interactive ebenfalls abgewickelt werden. Doch dann ging das Studio in den Besitz von Warner über - inklusive der hauseigenen Entwicklungs-Umgebung „Octane“.

Eine Bestätigung von Warner-Seite steht noch aus, eine weitere Spiele-seitige Vermarktung des „Harry Potter“-Franchise ist aber wahrscheinlich. Zumal der Video-Leak eine Produktion zeigte, die weit über das Maß dessen hinaus geht, was Fans auf die Beine stellen könnten, um die Community in die Irre zu führen. Warner hat unter Verweis auf seine Urheberrechte eine Löschung des Leaks erwirkt, allerdings finden sich die entsprechenden Szenen immer wieder in News- und Influencer-Videos auf Youtube. Wer zum Beispiel die Suchbegriffe „Harry Potter“ und „RPG“ eingibt, wird schnell fündig.