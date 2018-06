Ein Besucher des Sonnenobservatoriums Goseck in Sachsen-Anhalt zur Sommersonnenwende die untergehende Sonne. (dpa)

Mit der Sommersonnenwende feiern viele nordeuropäische Länder den längsten Tag des Jahres. Von den "Weißen Nächten" in Skandinavien über das große Fest beim Stonehenge bis nach Alicante wird der Sonnenauf- und Sonnenuntergang bejubelt. Auch in Süddeutschland bei den Externsteinen im Teutoburger Wald wird der Sonnenaufgang beobachtet. Was auffällt: Während andere Länder wegen der Sommersonnenwende große Festlichkeiten veranstalten, hält sich Deutschland zurück.

Warum ist das so? Der Grund dafür, dass Deutschland dem Fest nicht mehr so viel Bedeutung zumisst, ist die negative Konnotation, die das Fest durch die Nationalsozialisten erhalten hat. 1937 bis 1939 feierten die Nazis und die Hitlerjugend die Sommersonnenwende groß im Berliner Olympiastadion. Genauso wie die Swastika übernahmen sie die Tradition des Festes von den Germanen, es stand sogar im nationalsozialistischen Festkalender. Mit der Übernahme von germanischen Ritualen versuchte die NSDAP eine "politischen Ersatzreligion" zu werden, schreibt Historiker Christian George vom Landeshauptarchiv Koblenz.

Auch heute noch greifen Neonazis das Fest zu ihren Zwecken wieder auf, instrumentalisieren es für ihre völkische Ideologie. Experten warnen vor einer Instrumentalisierung des Germanentums. So sind Orte wie das Hermannsdenkmal oder die Externsteine im Teutoburger Wald, wo einst germanische Stämme gegen römische Legionen kämpften, beliebte Reiseziele für Neonazis, gerade zur Sommersonnenwende am 21. Juni. In Sachsen-Anhalt sollen Neonazis im Jahr 2006 während des Sommersonnenwend-Festes sogar das "Tagebuch der Anne Frank" verbrannt haben, berichtet der Spiegel.