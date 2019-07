Das legen Daten des Copernicus-Klimawandeldienstes in Brüssel nahe, wie der Deutschlandfunk berichtet. Die Daten für das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union stammen zu einem Großteil von Satelliten. So lag die Durchschnittstemperatur im Juni in Europa um zwei Grad über dem definierten Normalbereich, weltweit 0,1 Prozent über dem bisherigen Höchstwert im Juni 2016, so die Angaben. (shm)