Endlich steht das Startdatum fest: Joko Winterscheidts neue, wöchentliche Primetime-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" wird ab Dienstag, 5. Januar 2021, wöchentlich auf ProSieben zu sehen sein. (ProSieben/Claudius Pflug)

An Einfallsreichtum in Sachen Showkonzept mangelt es Moderator Joko Winterscheidt nicht: In der neuen Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ haben drei Prominente und ein Wildcard-Gewinner die Chance, das Format selbst zu übernehmen. Nun gab ProSieben den Start der wöchentlichen Primetime-Quizshow bekannt: Die fünf Folgen werden ab Dienstag, 5. Januar 2021, ausgestrahlt - zur besten Sendezeit.

Winterscheidt, der vor allem als Teil des Unterhaltungs-Duos „Joko und Klaas“ mit Klaas Heufer-Umlauf in ProSieben-Formaten zu sehen ist, verfolgt in seiner neuen Quizshow einen radikalen Ansatz: Der Moderator setzt nicht weniger als seinen eigenen Job aufs Spiel. Denn die neue Show zu gewinnen, hat gleich eine doppelte Bedeutung: Dem Sieger des Abends winkt nicht weniger, als in der darauffolgenden Ausgabe selbst die Show als Quizshow-Moderator präsentieren zu dürfen - und sie obendrein nach eigenen Wünschen umzugestalten.

„Eventuell die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte“

„Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal?“, witzelt Joko Winterscheidt über seinen Einfall. Zu dieser Konstellation würde es kommen, wenn einer der drei geladenen Prominenten oder der jeweilige Wildcard-Gewinner die Quizrunden besser meistert als der Moderator. Sollte dieser Fall eintreten, würde Joko in der darauffolgenden Show selbst zum Kandidaten und hätte dann seinerseits die Chance, sich seine Show wieder zurückzuerobern.

„Als uns Joko seine neue Show-Idee vorgestellt hat, in der er seinen eigenen Job aufs Spiel setzt, klang das erst mal sehr riskant - und etwas verrückt. Also perfekt für ProSieben“, findet Senderchef Daniel Rosemann Gefallen am ungewöhnlichen Konzept der Sendung. „Wir freuen uns schon jetzt darauf zu sehen, ob jemand Joko die Show stehlen kann.“