Sie kämpften in der dritten Staffel um den Sieg: Sascha Klein, Jennifer Oeser, Philipp Boy, Pascal Hens, Moritz Fürste, Hilde Gerg, Magdalena Brzeska und Celia Sasiz (von links, mit Trainer Markus Wasmeier). Nun kündigte VOX an, "Ewige Helden" fortsetzen zu wollen. (MG RTL D / Markus Hertrich)

Bittere Tränen und ein strahlender Sieger: Gestern ging bei VOX die dritte Staffel der Sportler-Show „Ewige Helden“ zu Ende. Am Tag nach dem großen Finale verkündet der Sender nun eine Fortsetzung seines Erfolgsformats. So soll im Frühjahr 2019 die vierte Runde der Show starten. „In neuen Folgen können sich die VOX-Zuschauer dann auf weitere wahre Legenden, emotionale Karriererückblicke und spannende Wettkämpfe freuen“, so der Sender in einer Mitteilung. Über mögliche Teilnehmer steht zu diesem frühen Zeitpunkt noch nichts fest.

Zuvor zeigt VOX bereits im kommenden Winter ein Wiedersehen mit acht Sportlern aus den Staffeln zwei und drei: Im Special „Ewige Helden - Die Winterspiele“ treten die ehemaligen Weltklasse-Athleten Evi Sachenbacher-Stehle, Julius Brink, Pascal Hens, Magdalena Brzeska, Hilde Gerg, Philipp Boy, Jennifer Oeser und Sascha Klein in Winter-Wettkämpfen gegeneinander an.

Die Highlights des gestrigen Finales: In Magdalenas (Foto) Heimspiel "Greif zu!" musste ein Reifen über einen drei Meter hohen Balken geworfen, am Boden eine Rolle gemacht und der Reifen dann aus der Luft gefangen werden! Philipp: "Da bin ich mal ganz klar nicht Favorit!" Hilde wusste: "Magdalena steht für das Weiche im Sport, das Filigrane - aber leicht ist das gewiss nicht!" Na ja. Magdalena: "Das ist die einfachste Übung, damit fangen die Siebenjährigen an." Ja, dann... (MG RTL D / Markus Hertrich)

Das gestern zu Ende gegangene dritten Staffel verfolgten laut VOX bis zu 7,5 Prozent der 14- bis 59-jährigen und bis zu 9,0 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer - für den kleinen Sender gute Zahlen. Entscheiden konnte das Finale schließlich Wasserspringer Sascha Klein im Foto-Finish gegen Kunstturner Philipp Boy.