„Die Geissens“

Exklusiver Einblick: So sieht's im neuen Luxus-Appartement der Geissens aus

teleschau

Mediterraner Luxus auf 300 Quadratmetern Gesamtfläche: Die Geissens gewähren exklusive Einblicke in ihr neues Domizil am Mittelmeer. Umgebaut wurde es von einem Südtiroler Architekten in Rekordzeit.