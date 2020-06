Hektor von Troja und Halbgott Achilles aus "A Total War Saga: Troy" bekriegen sich für ein Jahr exklusiv im Epic-Game-Store. Die ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung ist der Strategie-Knüller sogar kostenlos! (Creative Assembly / SEGA)

Um Kunden auf seinen Online-Shop zu locken, verschenkt „Fortnite“-Betreiber und „Unreal Engine“-Entwickler Epic regelmäßig Spiele - darunter nicht selten besonders attraktive Indie-Games oder echte Blockbuster. So bot der Hersteller zuletzt die PC-Fassungen von Rockstars Dauerbrenner „GTA 5“, des Strategie-Hits „Civilization 6“ und der „Borderlands: The Handsome Collection“ als Gratis-Download an. Infolgedessen herrschte derartiger User-Andrang, dass die Plattform zeitweise nicht mehr erreichbar war.

Jetzt hat Epic den nächsten großen Shop-Deal klargemacht - und der ist in vielerlei Hinsicht bahnbrechend: Am 13. August veröffentlichen Entwickler Creative Assembly und Publisher Sega ihr Strategie-Spin-off „A Total War Saga: Troy“ für den PC - und das für ein Jahr exklusiv über Epics Games-Store.

Für einen Tag gratis

Der wahre PR-Clou ist jedoch ein anderer: Das taktische Heldenepos wird für 24 Stunden gratis zum Download bereitstehen - und zwar direkt am Erscheinungstag. Creative Assembly und Sega begründen den ungewöhnlichen Schritt damit, auf diese Weise neue Zielgruppen erschließen zu wollen.

„Wir haben immer gesagt, dass 'Saga'-Titel es uns ermöglichen, zu experimentieren - und dies ist ein Experiment im großen Stil“, schreiben die Entwickler. „'Troy' schien ein gutes Spiel zu sein, um dies auszuprobieren, zumal Vorbestellungen noch nicht bei Steam verfügbar sind. Niemand hat bereits Geld in einen Store investiert, wo er nun 12 zusätzliche Monate warten muss, bis das Spiel erscheint.“

Allerdings räumt man auch ein, von Epic ein hübsches Sümmchen für das Geschäft erhalten zu haben. „Wir haben dem Geschäft aber nicht sofort zugestimmt - und es war auch nicht allein das Geld, das uns dazu motiviert hat“, kommentiert das britische Studio. „Es war wirklich eine schwierige Entscheidung und es gab eine Menge verschiedener Meinungen und Diskussionen dazu. Dabei ging es uns vor allem um die Frage, was diese Entscheidung für Euch, unsere Spieler bedeuten würde.“

Weiterhin verweisen die Entwickler auf das Jubiläum der Serie - „Shogun: Total War“ erschien als erster Titel der Serie vor 20 Jahren. Sollten User und Fans Kritik an dieser Vorgehensweise haben, bittet Creative Assembly schon jetzt darum, die Rüffel nicht an einzelne Team-Mitglieder, sondern an die komplette Firma zu adressieren.